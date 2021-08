Los Juegos Olímpicos culminaron y todas las pruebas, medallistas y récords quedaron en los libros. Curiosamente, los de Tokio 2020 serán recordados como los primeros Juegos Olímpicos que se celebraron en tiempos de pandemia.

Tras dos semanas de competencias realizadas a puerta cerrada, sin la calidez y apoyo del público que siempre alienta a los competidores, los y las deportistas participantes dejan en el recuerdo ejemplos de inspiración. Aquí, algunos de los grandes momentos vividos.

– La nadadora australiana Emma McKeon fue la deportista que logró más medallas en Tokio, con siete, cuatro oros y tres bronces. Es la segunda mujer que alcanza esta cifra en unos Juegos tras la gimnasta soviética Maria Gorokhovskaya en 1952 (dos oros y cinco platas), reportó Telemundo47.

– El estadounidense Caeleb Dressel logró cinco medallas de oro. Es el décimo deportista y el quinto nadador que lo logra en unos únicos Juegos.

– La atleta estadounidense Allyson Felix logró dos medallas en Tokio para alcanzar un total de once (7 oros, 3 platas y un bronce).

