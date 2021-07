Cuando restan pocos días para que se cierren los cambios directos en las Grandes Ligas, Marlins de Miami hicieron este miércoles un movimiento importante. Los peces enviaron al outfielder quisqueyano Starling Marte a los Atléticos de Oakland.

Los peces recibieron al lanzador venezolano-peruano Jesús Luzardo, quien en cierto momento fue pieza clave en el staff de pitcheo del conjunto californiano.

Marte estaba en su segunda campaña con Marlins, luego que en el 2020 llegara proveniente de los Cascabeles de Arizona.

Durante la campaña 2021 de las Grandes Ligas, el jugador dominicano de .306/.407/.453 con siete jonrones y 25 carreras remolcadas.

A pesar del mal momento que están pasando Marlins, Marte era uno de los jugadores que había sobresalido en la alineación de los dirigidos por Don Mattingly.

Ahora deberá armar un lineup, que esté alrededor de peloteros como Miguel Rojas y Jesús Aguilar también han sido el factor clave en la victoria de los peces.

The Miami Marlins have acquired LHP Jesus Luzardo from the Oakland Athletics in exchange for OF Starling Marte and cash considerations.

— Marlins Communications (@MarlinsComms) July 28, 2021