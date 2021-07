Los pescadores llegan en estas fechas a las costas de Miami, en busca de una especie bien singular y es el pez macabí.

Esta especie se puede conseguir en gran abundancia en estas fechas, en la Bahía de Biscayne en donde ciento de personas han llegado para agarrar la especie más grande.

Uno de ellos es el pescador Chester Moore, quien explicó la mejor manera para la captura de este ejemplar.

Moore, quien tiene una basta experiencia en la pesca del pez macabí, indicó en su podcast, que el ecosistema de Biscayne Bay, es el más idóneo debido a su diversidad de fauna, la cual le sirve para alimentarse.

Además, expresó que en el sector se han realizado pescas del pez macabí que han pesado hasta 14 libras ( 6 kgm).

Además, expresó que la captura de este ejemplar se puede hacer en equipo giratorio y sobre marcha.

Jason Foss recently submitted this 67-centimeter (26-inch) Atlantic bonefish to potentially set the IGFA All-Tackle Length Record for the species. Jason was fishing in Biscayne Bay, FL with Captain Chris Adams, and Adams Fly Co. Guide Service when he landed the bonefish on a jig. pic.twitter.com/CwJKsdf9g5

— IGFA (@TheIGFA) July 17, 2021