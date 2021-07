Tras su inesperada salida del Roland Garros en mayo, la tenista nipona Naomi Osaka habló con detalles, sobre su episodio de ansiedad que la llevaron a tomar esa decisión.

La tenista número 2 del ránking de la WTA, indicó en la reconocida revista Time, que tenía pánico hablar con la prensa y por eso tomó la decisión de dar un paso al costado en el certamen parisino.

“Está bien no estar bien, y está bien no hablar de eso”, escribió Osaka, de 23 años, en la prestigiosa publicación que salió a relucir este jueves y se hizo viral en las redes sociales.

Osaka fue multada con $15.000 debido a que no compareció ante la prensa antes del inicio del torneo.

Ella alegó que con anterioridad había notificado a las autoridades del torneo, que no quería asistir a las comparecencias de prensas, para cuidar su salud y además su estabilidad emocional.

“Le comuniqué que quería saltarme las conferencias de prensa en Roland Garros para ejercer el cuidado personal y la preservación de mi salud mental”, escribió. “Estoy de acuerdo con eso. Los atletas son humanos”.

.@naomiosaka writes for TIME on putting mental health first: "It's O.K. not to be O.K." https://t.co/JrE5bNsREw pic.twitter.com/brlu5Mmrw2

— TIME (@TIME) July 8, 2021