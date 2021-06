Naomi Osaka anunció su renuncia a Wimbledon, tercer torneo de Grand Slam del año, y aseguró su presencia en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

La baja de Osaka, número dos del mundo, marcó una jornada para el olvido para el torneo más prestigioso del tenis mundial, luego que a primera hora Rafael Nadal anunció su ausencia de las canchas del All England Club para este año, reportó Deadline.

«Naomi no jugará Wimbledon este año. Va a tomarse algo de tiempo para pasar con amigos y con la familia. Estará lista para los Juegos Olímpicos y está deseando poder jugar enfrente su público en casa», señaló en un comunicado su equipo.

You'll be greatly missed, @naomiosaka – wishing you all the best at home and the Olympics and hope to welcome you back next year pic.twitter.com/avQzhFDm8U

— Wimbledon (@Wimbledon) June 17, 2021