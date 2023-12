Rafael Nadal confirma su regreso tras un año alejado de las canchas

El tenista español Rafa Nadal anunció este viernes que volverá a la competición en el torneo de Brisbane, en la primera semana de enero de 2024, antes del Abierto de Australia, después de un año fuera de la competición por lesión.

“Hola a todos, después de un año fuera de la competición ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será en la primera semana de enero. Nos vemos allí”, dijo Nadal en un mensaje publicado en redes sociales para anunciar su vuelta a las pistas.

El torneo de Brisbane se jugará del 31 de diciembre próximo al 7 de enero del año que viene, previo al Abierto de Australia, que se disputará del 14 al 28 de enero, y que fue la última cita en la que compitió el mallorquín.

Nadal, ganador de 22 Grand Slams, disputó su último partido el pasado 18 de enero, cuando cayó en segunda ronda ante el estadounidense Mackenzie McDonald, y desde entonces ha seguido un proceso de recuperación de una lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, por la que pasó por el quirófano.

El tenista fue intervenido el 2 de junio por vía artroscópica de la lesión del tendón del psoas izquierdo en la Clínica Teknon de Barcelona realizada por los doctores, Marc Philippon, Jaume Vilaró y Angel Ruiz-Cotorro, y también se le regularizó una lesión antigua del labrum de la cadera izquierda. El tiempo estimado entonces para su recuperación fue de cinco meses.

El Abierto de Australia ya anunció su vuelta

El Abierto de Australia anunció el pasado 11 de octubre que Nadal iba a formar parte del cuadro del primer Grand Slam de la temporada, en Melburne, cita que ganó en 2009 y 2022, días después de el tenista difundiera un vídeo en el que se le veía entrenando en una pista de su academia en Manacor (Mallorca).

Nadal, de 37 años, no quiso poner fecha a su regreso a la competición el pasado 15 de noviembre, aunque afirmó que estaba evolucionando bien de su lesión y que sabía que iba a volver “a jugar a tenis algún día”, algo de lo que dudó en algún momento de su recuperación.

“Si no tuviera la ilusión de ser competitivo, no habría hecho todo lo que he hecho estos últimos meses y el esfuerzo que supone para mí hacerlo con la edad que tengo”, apuntó entonces ex número uno del ranking mundial.

Ilusión de Nadal por París 2024

El campeón olímpico en Pekín 2008 y abanderado de España en Río 2016 también reconoció entonces que es “una ilusión” para él poder disputar los Juegos de París 2024, en la que podría ser su última temporada en activo.

“Me gustaría volver a jugar y volver a ser competitivo. La ilusión no es volver y ganar Roland Garros o Australia, que la gente no se confunda. En la época en la que estoy de mi vida, todo eso queda muy lejos. No digo que sea imposible, porque las cosas en el deporte cambian muy rápido. Pero no soy un iluso, soy consciente de las dificultades a las que me enfrento”, dijo Nadal en septiembre.