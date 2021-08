El terremoto que sufrió Haití el pasado sábado movió las fibras, de muchas personas y una de ellas fue la tenista nipona de ascendencia haitiana, Naomi Osaka.

Osaka, quien ocupa el segundo lugar del ranking de la WTA, anunció el sábado que de ganar el Master de Cincinnati, que comenzará esta semana donará lo que gane a las victimas de la catástrofe en la isla.

“Realmente duele ver toda la devastación que está sucediendo en Haití, y siento que realmente no podemos tomar un descanso”, escribió la tenista cuyo padre es de origen haitiano.

La tenista que fue el centro de criticas en el torneo de Roland Garros, por presentar un cuadro de salud mental delicado, indicó que este gesto lo hace, porque es un deber ayudar a la tierra de su padre.

“Sé que la sangre de nuestros antepasados es fuerte, seguiremos aumentando”, dijo la jugadora de 23 años de edad.

El terremoto de °7.2 en la escala de Richter dejó más un centenar de muertos y miles de damnificados, lo que ha hecho que varias organizaciones se hayan reunido en tiempo récord, para recaudar fondos en estos momentos de desolación que sufre la isla.

Really hurts to see all the devastation that’s going on in Haiti, and I feel like we really can’t catch a break. I’m about to play a tournament this week and I’ll give all the prize money to relief efforts for Haiti. I know our ancestors blood is strong we’ll keep rising 🇭🇹❤️🙏🏾

