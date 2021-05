Uno de los objetivos que tiene en mente la tenista japonesa Naomi Osaka, en el Roland Garros, es no tener distracciones para así desplegar su juego, que la lleve a obtener su primer título en tierra batida.

Osaka ya dio el primer paso y venció este domingo a la rumana María Tig, con parciales de 6-4 7-6 (7-4).

La nipona que ocupa el tercer lugar del Ranking de la WTA, tuvo 20 tiros ganadores en un primer set en gran parte dominante, pero tuvo que trabajar aún más duro en el segundo antes de que su calidad se reflejara en el tie-break.

Uno de los puntos débiles de la tenista de 23 años, es que entra en discusiones tanto con los jueces como con la prensa.

Por eso para el segundo Grand Slam de la temporada 2021 de tenis, ha decidido no asistir a las ruedas de prensa y estar más calmada dentro de la cancha.

Ante esto el comité de los cuatro Grand Slam de la WTA, informó que si Osaka no compadece ante los medios será multada con $ 15.000 (12.300 euros)

Aunque una de sus promesas fue rota a medias, ya que luego de la victoria tuvo una breve conversación con la prensa que cubre el evento.

“Mi movimiento en tierra batida es un trabajo en progreso. Si sigo jugando más partidos, espero que mejore”, dijo al finalizar el evento.

Osaka busca romper el maleficio que tiene en tierra batida, en la cual no ha logrado ningún título y hasta el momento tiene registro nivelado de 13 victorias e igual número de derrotas.

🇯🇵🎾 Naomi Osaka won 6-4 7-6 (7-4) against Romania's Patricia Maria Tig to kick-off her quest for a first French Open title…

📝 @conorkeane21#RolandGarros

— The Sportsman (@TheSportsman) May 30, 2021