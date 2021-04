La japonesa Naomi Osaka dio la nota de sorpresa este miércoles cuando cayó ante la griega María Sakkari en dos sets. Lo que significó su primera derrota en más de un año.

Sakkari, sembrada número 23, tuvo una actuación implacable al doblegar a la japonesa por un contundente 6-0 y 6-4 en solo una hora y nueve minutos de juego en la pista principal del Hard Rock Stadium.

La griega enfrentará en semifinales de este torneo WTA 1000 a la ganadora del cruce del miércoles entre la canadiense Bianca Andreescu y la española Sara Sorribes. Reseñó el Diario de Las Américas.

TGI-Quarterfinals 🤩

🇯🇵 Osaka vs Sakkari 🇬🇷

🇮🇹 Sinner vs Bublik 🇰🇿

🇨🇦 Andreescu vs Sorribes Tormo 🇪🇸

🇷🇺 Medvedev vs Bautista Agut 🇪🇸

Who you got? #MiamiOpen pic.twitter.com/oCJN3MF38D

— Tennis Channel (@TennisChannel) March 31, 2021