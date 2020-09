Luego de conocerse la decisión de Maduro de indultar a más de cien presos políticos en Venezuela, el secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, afirmó que “ni el pueblo venezolano ni la comunidad internacional se dejarán engañar por estos actos simbólicos”, según reportó elnacional

Michael Kozak destacó que la medida no es un reflejo de la libertad de los presos políticos en Venezuela. “Los presos políticos no son libres cuando son objeto de acoso y coaccionados para proporcionar cobertura a una elección absurda”.

El alto funcionario estadounidense añadió: “La última táctica de Maduro para hacer que las próximas elecciones parezcan libres y justas es, en primer lugar, liberar condicionalmente a algunos presos políticos encarcelados injustamente”.

A través de Twitter, Kozak sostuvo que su país no reconocerá las elecciones convocadas por el régimen. Señaló que la única manera de que retorne la democracia es que se realicen elecciones libres. “La democracia solo puede prevalecer cuando se cumplen todas las condiciones para elecciones libres y justas”.

