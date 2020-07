Lady Diana definitivamente ha sido la integrante de la familia real británica más popular y con más coraje que ha existido. Ni siquiera Meghan Markle puede comparársele. pero para ser ella misma estuvo expuesta a la crítica constantemente, no por el público sino por los propios Royals. Hubo algunas locuras de la princesa Diana que pusieron al bordo del colapso a la reina Isabel. ¡Te contamos!

Definitivamente la llegada de Diana de Gales a los Royals cambió totalmente la forma de ser de la realeza. Su juvestud y determinación hizo que volviera de cabeza los protocolos reales, reportó Vix.

Y justamente su forma de ser, de acercarse a la gente fue lo que la hizo ser llamada la princeso del pueblo.

Pero siempre se rumoreó que la reina Isabel II no le gustaba la forma de comportarse de Diana. Le chocaba porque iba contra el protocolo real. Te contamos algunas de las locuras de Diana que casi infartan a la reina Madre.

En 1985, Diana y Carlos realizaron una visita de Estado a Estados Unidos. En la Casa Blanca los recibió el presidente Ronald Reagan y su esposa, Nancy. Pero también se encontraba el conocido actor ,John Travolta.

¿El motivo?

Pues Diana era fan del actor JohnTravolta y solicitó que estuviera en una de las cenas oficiales. Pues no sólo asistió sino que bailó con la princesa.

Ese ha sido uno de los momentos más aplaudidos de Lady Di.

Al parecer a Diana le gustaba estar con artistas, no sólo bailó con John Travolta, sino que fue amiga íntima de Elton John e incluso del memorable Freddie Mercury, vocalista de la banda Queen.

Seguramente su amistad con Freddie Mércury debió haber sido muy criticada por los royals. Pero a Diana no le importaba, incluso en una ocasión se vistió como hombre, escapó del palacio y fue a un club gay con el vocalista de Queen.

Seguramente cuando la reina se enteró debe haber estado fúrica. Aca te dejamos un video de Vix con todos los detalles de su relación.

La princesa Diana siempre trató a sus hijos como los niños que eran. Sin tratos especiales por ser royals, comentó Vix .

Gracias a Diana, William y Harry fueron los primeros royals en asistir a una escuela en vez de ser educados en casa.

Lady Di lo llevaba diariamente al colegio. Su hijo William y Kate Middleton mantuvieron esta tradición que implantó su madre.

También los llevaba a comer a McDonalds para que se pudieran ganar uno de los juguetes de la cajita feliz.

En 1993 los llevó al parque de diversiones Thorpe. Allí todos en jeans y tenis como cualquier otra familia, Diana y sus hijos fueron al parque.

Diana pidió al personal del parque que la trataran como a los demás asistentes. hicieron filas y la pasaron muy bien.

Dijo sin problemas todo sobre su matrimonio

Diana siempre habló con la prensa libremente. Fue transparente. La reina Isabel temía cada vez que Lady di daba una entrevista.

Lo que más le aterraba era que contara lo que realmente ocurría en su matrimonio. Era una unión de tres: Carlos, Camila y Lady Di.

De hecho en 1991, en una serie de entrevistas para el documental Diana: In Her Own Words, ella comentó que su matrimonio siempre “fue de 3”, haciendo referencia a Camilla Parker, segunda esposa de Carlos.