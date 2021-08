Un nuevo libro retrata la increíble historia de uno de los mejores tenistas del mundo: Roger Federer.

Lo cierto es que Roger Federer es un maestro de la sincronización, por lo que es lógico que una nueva biografía sobre él llegue en un momento insólito, reportó WashingtonPost.

Bajo el título “The Long Run and Beautiful Game of Roger Federer,” “The Master”, el libro se desarrolla con la precisión casi cronológica de un reloj suizo.

