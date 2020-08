View this post on Instagram

Este vídeo he tenido ganas de hacerlo desde que regresé del miss universo, pero todos me aconsejaban que no, luego pensaba publicarlo después de entregar la corona y que culminaran mis compromisos contractuales con la organización, pero dada las circunstancias, en vista de que continuaban los comentarios, las dudas y las especulaciones sobre mi participación decidí tomar el riesgo y hablar ahora. Pero quiero que sepan que siempre estuvo entre mis planes contarle al público venezolano mi versión de los hechos. Seguiré siendo Miss Venezuela 2019, con estas acciones reafirmo mi título y mi compromiso con Venezuela y las mujeres que participan y sueñan serlo en un futuro. Mas información en mis redes sociales #SerValienteEsMiVictoria . Edición: @coco.branding "Sappheiros – Embrace" is under a Creative Commons license (CC BY 3.0) Music promoted by BreakingCopyright: https://youtu.be/DzYp5uqixz0