La Miss Venezuela 2019, Thalía Olvino, publicó un vídeo en su cuenta en Instagram donde reveló lo que vivió a manos de la Organización Miss Venezuela luego de ser coronada como la mujer más bella del país, reportó Noticias 24.

“Fueron días muy duros para mí: tenía la presión del público, las críticas en redes sociales y luego llegaba a la Quinta Miss Venezuela era lo mismo. Me esforcé muchísimo por sacar fuerzas y dar lo mejor de mí porque no quería que destruyeran mi sueño, pero aunque me esforcé estuve deprimida trabajando en un ambiente laboral insano, donde reinaba la desorganizaciòn, la improvisación, la limitación de recursos, la poca empatía con la situación particular de cada reina, la lucha de poderes, la discriminación y la indiferencia”, afirmó la reina de belleza.

Olvino también aseguró que sufrió un incidente que comprometió su salud cuando uno de sus senos se desgarró debido a que no guardó el reposo debido tras las operaciones que le realizaron para mejorar su imagen.

“Me realizaron las operaciones para mejorar mi imagen y automáticamente después, cuando yo tenía que cuidar de mi salud, decidieron empezar con las clases y con las sesiones de fotos, por la desorganización muchísimas veces estas pautas se alargaron mucho más de lo estipulado, lo que me generó un desgarre en mi seno derecho que me provocaba dolor, más angustia, más ansiedad y que solo intensificó mi depresión», detalló.

También aseguró que la organización no hizo nada por ayudarla a mejorar y a sentirse bien con ella misma, por lo que se sentía muy mal con su imagen. «Me cortaron el cabello cuatro veces en un mes, me obligaron a hacerme unos reflejos con diferentes estilistas que provocó que mi pelo se viera muy maltratado».

“Lamento decirles que esto es ser Miss Venezuela: es recibir maltratos y abusos en un ambiente en el que todas estas actitudes están normalizadas, un ambiente en donde te hacen creer que te mereces todo eso, y no, ninguna mujer se merece eso», indicó.

