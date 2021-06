Este martes se dio un paso más para erradicar el Covid-19 del planeta, tras la aprobación de la implementación de la vacuna de uso de emergencia Sinovac-Corono Vac.

El anuncio fue hecho por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su representante Mariângela Simão.

Es la segunda vacuna de fabricación china que obtiene esta luz verde después de que a principios de mayo lo consiguiera la desarrollada por Sinopharm.

La representante de la OMS, Mariângela Simão, indicó que en la actualidad deben inmunizarse a más personas, para así evitar otra ola del virus que causó estragos en el 2020.

“El mundo necesita desesperadamente múltiples vacunas para hacer frente a la enorme desigualdad de acceso en todo el planeta. Instamos a los fabricantes a participar en el Mecanismo Covax, a compartir sus conocimientos y datos y a contribuir a controlar la pandemia”, ha comentado la subdirectora general de la OMS para el Acceso a los Productos Sanitarios, Mariângela Simão.

Para que la vacuna fuese aprobada, alrededor de 100 personas (La mayoría mayores de 60 años) acudieron al ensayo clínico que hizo la empresa, para que fuese aprobada.

“No hay motivos para creer que la vacuna tenga un perfil de seguridad diferente en poblaciones de más edad y más jóvenes”, explicó la OMS.

The World Health Organization today, Tuesday, June 1, 2020, approved the Sinovac COVID-19 vaccine for emergency use. This is the second Chinese jab to receive the WHO's green light. In a statement, the UN health agency said “WHO today validated the Sinovac-CoronaVac COVID-19. pic.twitter.com/gpDDIcvQ66

