Para celebrar su cumpleaños 49, Thalía compartió con sus seguidores de Instagram unas fotografías que han causado alto impacto.

Por redacción MiamiDiario

La cantante y actriz subió un par de instantáneas donde se le puede ver mostrando su tremendo cuerpazo con sexy ropa interior que permite admirar lo bien que se conserva, reportó La Opinión.

“¡Happy bday to me! Y así me agarra mi cumple, en un coordinado de bata y ropa interior de mi #thaliasodicollection a punto de salir, lanzando un Vinil de colección a los 10 años de #primerafila, sacando canción nueva esta semana “La Luz”, poniéndome bella con la paleta de maquillajes #Thaliaxmotives y divirtiéndome con los challenges que me mandan de #vivakids2. ¡QUÉ FELICIDAD TODO! Contenta, agradecida, @más fuerte que nunca, buscando una vida equilibrada, saludable, positiva y llena de amor. ¡Un año más de vida, celebrándolo en este año tan extraño y diferente, pero del cual saldremos más intuitivos y fuertes que nunca! Gracias por tantas pruebas de amor y tantos regalos virtuales que me han hecho llegar. 🥰 ¡Me hacen muy feliz! LOS AMOOOOO 🎉🥳🎁”, escribió en las postales que hasta el momento suman más de 142 mil likes y miles de felicitaciones y halagos.

Previamente, la mexicana llamó la atención al publicar unas fotos utilizando un ajustado bodysuit y tacones.

Espectacular show de Thalía

Por su parte actualmente la hermosa azteca está teniendo un gran éxito con su canción “Estoy soltera” que hasta el momento cuenta con más de 19 millones de reproducciones de YouTube.

En tanto que esa fama que posee se ve reflejada en las redes sociales donde tiene millones de seguidores que comentan al instante todo lo que ella publica.

Hace algunas horas atrás la bella mexicana compartió un video a sus cuenta de Instagram donde aparece haciendo malabares lo que demostró que tiene un gran talento.

También puedes leer: