Toda una generación de niños crecerán con Tom Holland como Spider-Man. El actor debutó como el personaje en 2016 con Capitán América: Civil War, antes de iniciar su propia franquicia, pero no todo fue un trato seguro desde el inicio.

El actor ha revelado que hubo un momento, luego de ese primer filme, en el que estaba convencido de que Marvel lo iba a despedir o de que no continuaría usando el icónico traje, reportó Insider.

Tom Holland explicó que, tras su colaboración de la tercera película de Capitán América, pasó un buen rato antes de que volviera a escuchar de Marvel y sus ejecutivos.

Esto lo llevó a concluir que quizá no habían quedado muy contentos con su papel y podrían no llamarlo para continuar con la saga de Spider-Man. Evidentemente, nada de eso ocurrió porque sigue ocupando los zapatos de ese joven personaje:

No creía seguir como Spider-Man

“Desde que rodamos Civil War y hasta Spider-Man: De Regreso a Casa, estaba convencido de que me iban a despedir. No sé por qué. Civil War todavía no había estrenado, pero no escuchaba nada de nadie. No puedo realmente explicarlo. Fue horrendo, pero obviamente no lo hicieron. Ha sido una locura, amigo. Pero he amado cada minuto de todo esto”.

Esto salió a la luz durante una conversación que tuvo con el actor Daniel Kaluuya, intérprete británico que también forma parte del universo de Marvel y apareció en Pantera Negra como el líder de una de las tribus de Wakanda.

Holland recordó también que nadie le llamó para confirmar que él iba a ser Peter Parker, sino que se enteró, como el resto del mundo, cuando Marvel hizo el anuncio de que sería él quien se quedaría con el papel.

Holland, en esa primera película, fue uno de los elementos sorpresa. El personaje no le pertenece a Marvel, pues los derechos cinematográficos los compró Sony.

Fue a través de una negociación que ambos estudios lograron llegar a un acuerdo para compartirlo, mismo que ha sido renovado ante el innegable éxito comercial de su primera cinta en solitario y la reciente secuela Spider-Man: De Regreso a casa.