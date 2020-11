Los aguaceros tropicales convirtieron las carreteras en ríos en algunas partes de Fort Lauderdale el domingo por la mañana mientras la tormenta tropical Eta continúa batiéndose en alta mar.

Por redacción MiamiDiario

En el vecindario de Melrose Park, las inundaciones cubrieron completamente algunas calles e incluso la acera, reportó Local10.

Un patrullero de la policía atravesó las aguas altas en Long Island Ave., una escena que muchos vecinos indican que ocurre con demasiada frecuencia.

Los residentes del área le dijeron que cada vez que hay un evento de lluvia importante, los vecinos suelen ver inundaciones en las calles.

El principal problema, creen, son los desagües pluviales, algunos de los cuales parecen no estar funcionando.

Linda Lau ha estado viviendo en el vecindario durante las últimas tres décadas. Explicó que las inundaciones solo han empeorado a medida que las áreas circundantes continúan acumulándose, dejando en riesgo Melrose Park.

“Mi drenaje pluvial está lleno y no sé a dónde ir, esta es mi casa”, dijo. “Cada evento de lluvia, se inunda mucho. Y aquí no tenemos alumbrado público, por lo que por la noche la gente puede tener accidentes realmente graves y no ver baches de velocidad ni nada por el estilo”.

El sábado, los equipos del Departamento de Obras Públicas de Fort Lauderdale comenzaron a bombear de manera proactiva las áreas propensas a inundaciones, incluido Melrose Park, donde el suelo ya está saturado por las lluvias anteriores.

Las autoridades piden a los residentes que vean inundaciones adicionales o desagües pluviales bloqueados que lo informen al centro de servicio al cliente de la ciudad, junto con una ubicación exacta, llamando al 954-828-8000.

También puedes leer: