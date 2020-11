El senador republicano Marco Rubio instó a los estadounidenses a defender su libertad ante los planes que pretenden desarrollar los demócratas una vez asuman el poder.

En un corto video, alertó que Joe Biden buscará un acuerdo ecológico y aumentar los impuestos, reportó Alberto News.

Este sábado, se confirmó la victoria de Joe Biden, luego que medios norteamericanos reseñaran el triunfo demócrata en el estado de Pensilvania superando ampliamente los 270 votos del Colegio Electoral que necesitaba para convertirse en el presidente número 46 de la nación norteamericana.

El Senador por el estado de Florida, se pronunció el 29 de octubre sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde Donald Trump y Joe Biden se disputan la presidencia.

En ese sentido, el funcionario estadounidense aseveró que de ganas las presidenciales Biden, traería consigo políticas exteriores que beneficiarían a los regímenes de Cuba y Venezuela.

«Una victoria de Biden traería consigo políticas exteriores que serían buenas noticias para los regímenes de #Venezuela Y #Cuba», escribió en Twitter.

A Biden victory would bring foreign policies that would be good news for regimes in #Venezuela & #Cuba

— Marco Rubio (@marcorubio) October 29, 2020