El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue dado de alta este lunes del hospital militar Walter Reed, donde fue ingresado el pasado viernes tras dar positivo por coronavirus, según difundió rt

Por Redacción Miami Diario

Se pudo conocer que el presidente Trump salió del hospital con una mascarilla puesta y se dirigió a la Casa Blanca, donde continuará su tratamiento contra el covid-19.

Luego Trump grabó un video en el cual agradeció al personal médico de Walter Reed e instó a los estadounidenses a “salir ahí fuera” y no tener miedo al coronavirus.

Trump agregó que “volveremos al trabajo, estaremos al frente. […] Sé que hay un riesgo, hay un peligro, pero está bien. Ahora estoy mejor, tal vez soy inmune, no lo sé“, declaró el presidente. “No dejen que les domine. No le tengan miedo. Van a vencerlo. […] Salgan, tengan cuidado”, señaló Trump.

Previamente este lunes, el equipo médico de Trump señaló que el mandatario ha cumplido o excedido todos los criterios hospitalarios estándar para ser dado de alta y, aunque todavía no está fuera de peligro, puede irse a casa.

“Aunque es posible que aún no esté completamente fuera de peligro, el equipo y yo estamos de acuerdo en que todas nuestras evaluaciones, y lo más importante, su estado clínico, respaldan el regreso seguro del presidente a casa, donde estará rodeado de atención médica de primer nivel todo el tiempo”, anunció el doctor Sean Conley, agregando que habían pasado más de 72 horas desde la última vez que se registró fiebre a Trump.

No obstante, Trump afirmó este lunes que se siente “mejor que hace 20 años”. “¡Me siento realmente bien! No le tengas miedo al covid-19. No dejes que domine tu vida. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Además, el presidente prometió que pronto volverá a participar en la campaña electoral.