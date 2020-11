Con el fin de denunciar el supuesto fraude electoral, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo acto de presencia en Washington, D.C, donde sus seguidores se congregaron para insistir en que el mandatario resultará ganador de la elección.

Trump se presentó con su tradicional gorra roja y muy sonriente. Sus seguidores insisten con las denuncias de fraude.

Vale destacar que el convoy presidencial pasó frente a la Freedom Plaza, donde entusiastas seguidores gritaban “¡Cuatro años más!, ¡Cuatro años más!” o “¡USA!, ¡USA!”. Muchos de ellos agitaban banderas de “Trump 2020” y algunos portaban pancartas en las que podía leerse “Mejor presidente de la historia” o “Detengan el robo”.

Trump no se bajó del vehículo y la cadena Fox News confirmó que pasó por el lugar para recibir el aliento de sus seguidores pero luego continuó viaje a las las afueras de DC, a su campo de golf de Virginia.

“Es reconfortante ver todo el tremendo apoyo que hay, especialmente los mítines que están surgiendo naturalmente en todo el país, incluido uno grande el sábado en DC. Incluso podría intentar pasar y saludar”, tuiteó Trump. “¡Esta elección fue amañada!”, añadió.

Hundreds of thousands of people showing their support in D.C. They will not stand for a Rigged and Corrupt Election! https://t.co/tr35WKTKM8

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020