La esperada vacuna contra el VIH de Johnson & Johnson no es eficaz.

Aunque la vacuna no generó efectos secundarios graves entre las participantes del ensayo clínico, que había iniciado en 2017, su eficacia apenas fue de 25%.

La vacuna contra el VIH de Johnson & Johnson no demostró una protección adecuada en un ensayo clínico en el que participaron mujeres jóvenes en el África subsahariana, dijeron el martes la compañía y las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

El ensayo llamado “Imbokodo”, que comenzó en 2017 e incluyó a unas 2.600 mujeres entre 18 y 35 años, será detenido y se informará a los participantes de Malawi, Mozambique, Sudáfrica, Zambia y Zimbabwe si recibieron la vacuna o el placebo. Las mujeres y las niñas representaron el 63% de las nuevas infecciones de VIH en 2020 en esta región.

Paul Stoffels, director científico de J&J, agradeció en un comunicado tanto a las mujeres que participaron en el ensayo como a los socios del laboratorio.

“Pese a nuestra decepción de que la vacuna candidata no proporcionara un nivel suficiente de protección contra la infección por VIH en el ensayo Imbokodo, el estudio aportará importantes hallazgos científicos en la continua búsqueda de una vacuna para prevenir el VIH”, afirmó.

“Debemos aplicar el conocimiento aprendido en el ensayo Imbokodo y continuar nuestros esfuerzos para encontrar una vacuna que proteja contra el VIH”, señaló por su lado Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, que cofinancia el estudio.

Sin embargo, el laboratorio continuará con un ensayo paralelo en hombres que tienen sexo con hombres e individuos transgénero que se realiza en las Américas y Europa, donde la composición de la vacuna difiere como lo hacen las cepas prevalentes del VIH. Se espera que esta prueba concluya en marzo de 2024.