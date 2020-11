Desde los primeros días de su infancia, a Kamala Harris se le enseñó que el camino hacia la justicia racial era largo.

Durante la campaña, Harris solía hablar de quienes la habían precedido, de sus padres, inmigrantes atraídos por la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, y de los antepasados que habían allanado el camino, reportó Enlace Judío.

Con su ascenso a la vicepresidencia, Harris se convertirá en la primera mujer y la primera mujer de color en ocupar ese cargo, un hito para una nación convulsionada, que lidia con una historia dañina de injusticia racial que, una vez más, quedó expuesta en unas elecciones divisivas.

Harris, de 56 años, encarna el futuro de un país que se vuelve más racialmente diverso, incluso si la persona elegida por los votantes para liderar el binomio es un hombre blanco de 77 años.

El hecho de que haya ascendido más alto en el liderazgo del país que cualquier otra mujer subraya el extraordinario arco de su carrera política.

Pero también te presentamos algunos datos sobre la relación con el mundo judío e Israel de la compañera de fórmula del presidente demócrata Joe Biden.

Harris está casada con el abogado judío estadounidense Douglas Emhoff. Ambos se conocieron en una cita a ciegas en la ciudad de San Francisco que organizaron sus amigos.

Se casaron en 2014 en una ceremonia civil oficiada por la hermana de Harris, la también abogada Maya Harris, quien rompió en el suelo una copa de cristal durante el evento para aludir a la conocida tradición nupcial de la religión judía. Emhoff tiene dos hijos del primero de sus matrimonios.

Desde que fue elegida como senadora por California en el año 2016, Harris ha estado presente en un par de ocasiones en la conferencia del Comité de Asuntos Públicos Israel-EE. UU. (AIPAC, por sus siglas en inglés), un importante foro público sobre las relaciones israelo estadounidenses donde se dan cita relevantes figuras de ambos países de manera anual.

“Habiendo crecido en el área de la Bahía de San Francisco, recuerdo con cariño esas cajas azules del KKL que usábamos para recolectar donaciones para plantar árboles para Israel”, dijo en la conferencia anual de AIPAC en 2017.

“Años después, cuando visité Israel, por primera vez, vi los frutos de ese esfuerzo y el ingenio israelí que realmente ha hecho florecer un desierto”, señaló.

Harris creó una unidad de delitos de odio como Fiscal de Distrito de San Francisco e hizo de los crímenes de odio un foco de su trabajo como fiscal general del estado de California.

Una de sus primeras acciones exitosas en el Senado fue aprobar una resolución no vinculante del Senado que nombró a las instituciones religiosas como posibles objetivos de los crímenes de odio e instó a mejorar la información sobre los crímenes de odio, una demanda clave de los grupos de derechos civiles judíos a lo largo de los años.

En octubre de 2016 durante su campaña a la senaduría, Harris recibió el respaldo de dos senadoras judías de California, Barbara Boxer y Dianne Feinstein.

Harris está a favor de Israel y es de la idea de una solución de dos Estados para el conflicto palestino israelí. Considera que solo los israelíes y los palestinos deben solucionar sus problemas mediante acuerdos entre ellos de manera bilateral, que garantice la seguridad y el derecho de Israel a existir, país al que considera la única democracia en Medio Oriente.

A diferencia de otros colegas suyos del Partido Demócrata, no ha considerado la idea de condicionar la ayuda de EE. UU. a Israel para tratar de que cambie sus políticas.

En cuanto a Judea y Samaria, Harris se opone a que Israel efectúe una anexión unilateral del territorio, como Biden. En junio pasado, cuando se especulaba que el movimiento ocurriría en julio, fue de la idea que una anexión podría dañar las posibilidades de una solución de dos Estados.

Harris ha condenado al movimiento del Boicot, Sanciones y Desinversión (BDS) contra Israel, acusando a la campaña propalestina de vivir en el error de creer que la causa del conflicto solo debe de responsabilizársele al Estado judío. También ha declarado que se debe de condenar a toda organización que trate de deslegitimar a Israel.

Today I met with Senator @KamalaHarris of California. We discussed the potential for deepening cooperation in water management, agriculture, cyber security, and more. I expressed my deep appreciation for America's commitment to Israel's security. 🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/L5qdcgwWG0

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 20, 2017