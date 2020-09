Expertos en vida silvestre de Nuevo México, en Estados Unidos, informaron este miércoles que detectaron aves en la región que están cayendo muertas en números alarmantes, potencialmente en “cientos de miles”. El fenómeno ocurre desde hace unos días

“Parece ser un número sin precedentes y muy grande”, indicó Martha Desmond, profesora del departamento de peces, vida silvestre y ecología de conservación de la Universidad Estatal de Nuevo México, a KOB, afiliada de NBC en Albuquerque

Los residentes de Nuevo México denunciaron haber encontrado aves muertas en senderos, campos de tiro de misiles y otros lugares

En un video publicado por Las Cruces Sun News, el periodista Austin Fisher mostró a un grupo de pájaros muertos que descubrió durante una caminata el 13 de septiembre en el norte del estado, en el condado de Rio Arriba, según informa la agencia de noticias ANSA.

I just recorded this up in Velarde, N.M. I've never seen anything like it. I'm told of other dead migratory birds found in Hernandez, Ojo Sarco and El Valle de Arroyo Seco. https://t.co/GpeFZbyuW7 pic.twitter.com/XXVM4AZrDu

— objectivity haver (@austieJFish) September 14, 2020