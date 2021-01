El presidente electo Joe Biden planea alterar rápidamente la forma del gobierno de los Estados Unidos con un discurso de inauguración con aspiraciones, un paquete legislativo dirigido a la recuperación del coronavirus y una explosión de órdenes ejecutivas diseñadas para señalar una ruptura inmediata con el presidente Trump.

El día que asuma el cargo, Biden planea devolver a los Estados Unidos a los acuerdos climáticos de París y revocar la prohibición de entrada a los Estados Unidos para los ciudadanos de algunos países de mayoría musulmana. Firmará una orden que amplía las restricciones nacionales a los desalojos y las ejecuciones hipotecarias e implementará un mandato encubierto sobre la propiedad federal.

Esas medidas pondrán en marcha un esprint de gobierno de 10 días que incluirá acciones ejecutivas para ayudar a las escuelas a reabrir, ampliar las pruebas de coronavirus y establecer normas de salud pública más claras. “El presidente electo Biden tomará medidas – no sólo para revertir los daños más graves de la administración Trump – sino también para empezar a mover nuestro país hacia adelante”, el nuevo jefe de personal de la Casa Blanca Ron Klain escribió en un memo publicado el sábado.

En sus primeros días en el cargo, Biden también tiene la intención de enviar al Congreso varias piezas de legislación, incluyendo un proyecto de ley de inmigración radical. En sus comentarios de la semana pasada, comenzó a esbozar la legislación que considera más urgente – un plan de 1,9 billones de dólares destinado a estabilizar la economía.

La agenda de apertura de cualquier presidente proporciona una ventana a sus principales prioridades y ofrece las primeras pistas sobre qué temas de la agenda serán priorizados. Pero la inusualmente amplia lista de Biden no sólo refleja los múltiples desafíos que enfrenta, sino que también ilustra su deseo de salir rápidamente de la sombra de su predecesor, cerrando un oscuro capítulo de la historia estadounidense marcado por falsas afirmaciones de fraude electoral, una insurrección en el Capitolio de EE.UU. y una segunda impugnación.

Pero Biden enfrentará severos desafíos a sus intentos de pasar la página: Una toma de posesión llevada a cabo ante guardias militares bajo la amenaza de extremistas violentos. Un Ala Oeste en gran parte vacía debido a las preocupaciones de salud causadas por la pandemia del coronavirus. Y un Partido Republicano que en gran parte se niega a reconocer que Biden ganó las elecciones justamente y por lo tanto rechaza su legitimidad.

Los historiadores luchan por encontrar paralelismos con lo que Biden está enfrentando: una crisis de salud pública que ha desencadenado una crisis económica y ha chocado con una crisis social. La historiadora Doris Kearns Goodwin lo comparó con una combinación de lo que Franklin D. Roosevelt enfrentó durante la Gran Depresión y Abraham Lincoln durante la Guerra Civil.

“Es enorme lo que está enfrentando”, dijo Goodwin, quien ha escrito extensamente sobre Roosevelt y Lincoln. “La historia ha demostrado que cuando se tienen crisis como esta, es una oportunidad para que los líderes movilicen recursos del gobierno federal. … Todos los presidentes que recordamos, trataron con una crisis. Cuando se les da esa oportunidad, la pregunta es: ¿Están preparados para ese momento?”

El momento, al mediodía del miércoles, se convertirá en el de Biden.

El senador de seis períodos y el vicepresidente de dos períodos, que ha asistido a casi una docena de inauguraciones, dará por primera vez el discurso de inauguración. Ha estado trabajando en su discurso de inauguración de vez en cuando durante las últimas semanas con el escritor de discursos Vinay Reddy, apuntando a un mensaje de unidad en una era fracturada.

“La gente está realmente ansiosa”, dijo el representante James E. Clyburn (D-S.C.), un aliado cercano de Biden. “Esto marca un punto de inflexión. Podemos verlo, podemos sentirlo. Es una ruptura muy significativa. Y lo escucharemos en su discurso. … La gente quiere creer en su país, sentir que vale la pena salvar esta democracia.”

Mientras que Biden ha promovido su presidencia como un regreso a los acuerdos bipartidistas, Clyburn y otros le han instado a no dudar en hacer un uso liberal de sus poderes ejecutivos y considerar la búsqueda de la eliminación del filibustero del Senado.

“Quiere gobernar de manera bipartidista”, dijo Clyburn. “Pero le he dicho que no puede permitir que sus programas sean secuestrados por gente que tiene otros planes. Aconsejé a Barack Obama una y otra vez que usara la autoridad ejecutiva, que esta gente no iba a trabajar con ellos.”

“McConnell ha hecho todo lo posible para dañar al Senado. Sólo se ha convertido en un lugar de fabricación para los jueces”, dijo Reid. “No hacen enmiendas, no hacen ninguna legislación en absoluto”.

Reid dijo que Biden, que sirvió en el Senado durante 36 años, sabe mejor que la mayoría cómo hacer tratos. Pero dijo que Biden podría necesitar considerar cambiar las reglas del Senado para que una minoría no pueda detener la legislación.

“Creo que el filibustero está en camino. No es una cuestión de si; es una cuestión de cuándo se va a ir”, dijo Reid. “Joe Biden ha dicho que verá si puede llegar a un acuerdo con McConnell para que se haga la legislación. Tal vez con todos los ojos puestos en McConnell, no será la parca que ha sido en el pasado. Pero si eso continúa después de lo que Biden piensa que es un tiempo razonable, puede que necesite deshacerse del filibustero.”

