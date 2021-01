El anuncio de las medidas económicas por parte del presidente, Joe Biden, no fue bien visto en la Bolsa de valores, esto debido al retroceso en el valor de las futuras acciones.

Los contratos en el índice S&P 500 bajaron un 0,5%, después de haber subido hasta un 0,2% antes que el primer mandatario norteamericano presentara su paquete.

Los inversores mostraron su preocupación por el rumbo de la política de la Reserva Federal debido que están surgiendo signos de una inflación más rápida, que debe controlar Biden.

A pesar que luego del plan de vacunación contra el Covid-19 y la elección de Joe Biden, las acciones aumentaron sus valores a número récords, Su agenda, que incluye una ambiciosa ayuda y un plan de seguimiento para gastar en proyectos como infraestructura no fue bien visto.

