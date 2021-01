Este miércoles 13 de enero, el presidente electo Joe Biden solicitó al Senado “hallar mecanismos para lidiar” con el juicio político al mandatario saliente, sin descuidar “otros asuntos urgentes” del país.

Biden resaltó la importancia de que "seamos lo mejor que siempre hemos sido"

La semana pasada, vimos un asalto sin precedentes a nuestra democracia. No se parecía a nada que hayamos presenciado en los 244 años de historia de nuestra nación.

Un violento ataque al propio Capitolio de los Estados Unidos. Sobre los representantes del pueblo. Sobre policías que cada día arriesgan su vida para protegerlos. Y sobre los conciudadanos que sirven como servidores públicos en esa Ciudadela de la Libertad.

Las ventanas y puertas fueron destruidas. Oficinas saqueadas. Un oficial de policía de Capitol Hill fue asesinado. Otro perdió la vida unos días después. Otras cuatro personas murieron en el caos sin sentido de ese día.

Este ataque criminal fue planeado y coordinado. Fue realizado por extremistas políticos y terroristas domésticos, quienes fueron incitados a esta violencia por el presidente Trump.

Fue una insurrección armada contra los Estados Unidos de América. Y los responsables deben rendir cuentas.

Hoy, los miembros de la Cámara de Representantes ejercieron el poder que les otorga nuestra Constitución y votaron a favor de un juicio político y responsabilizar al presidente. Fue un voto bipartidista emitido por miembros que siguieron la Constitución y su conciencia. El proceso continúa hasta el Senado.

Esta nación también permanece en las garras de un virus mortal y una economía tambaleante. Espero que el liderazgo del Senado encuentre una manera de lidiar con sus responsabilidades constitucionales en el juicio político mientras también trabaja en los otros asuntos urgentes de esta nación.

Desde confirmaciones hasta puestos clave como Secretarios de Seguridad Nacional, Estado, Defensa, Tesoro y Director de Inteligencia Nacional, hasta poner en marcha nuestro programa de vacunas y hacer que nuestra economía vuelva a funcionar. Demasiados de nuestros compatriotas han sufrido durante demasiado tiempo durante el año pasado como para retrasar este trabajo urgente.

A menudo he dicho que no hay nada que no podamos hacer si lo hacemos juntos. Y nunca ha sido más crítico para nosotros estar unidos como nación que ahora.

Por tanto, debemos recordar quiénes somos como estadounidenses y lo que defendemos y creemos.

Es hora de que seamos lo mejor que siempre hemos sido.

Los Estados Unidos de América.