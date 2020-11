El actual mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump continúa con su lucha por el poder en su nación. En esta oportunidad declaró que dejará la Casa Blanca si confirmar la victoria de Biden. Al parecer le resta importancia a la decisión de la Administración General de Servicios de EE.UU.

El presidente Donald Trump declaró que Biden no entrará en la Casa Blanca a menos que demuestre que los votos que obtuvo “no son fraudulentos”. No obstante, todas las denuncias que ha presentado en las Cortes de los diferentes estados contra el demócrata han sido rechazadas por falta de pruebas

Mientras, el pasado 24 de noviembre, la Administración General de Servicios de EE.UU. (GSA, en inglés), certificó la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

En esa oportunidad Trump cedió, aunque no reconoció si derrota. Ese día, el actual presidente de EE.UU. afirmó que dio el visto bueno a la administradora de la GSA, Emily Murphy, para que procediera. De esa forma garantizó una transición legal para la administración del mandatario electo.

Cabe destacar que Biden podrá proceder como presidente a pesar de los planes de continuar con las impugnaciones y querellas legales.

Este vier una rueda de prensa que dio en la Casa Blanca, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, “solo puede entrar en la Casa Blanca” si demuestra que los votos que obtuvo en las elecciones del 3 de noviembre “no fueron fraudulentos”.

Trump aseguró que dejará la Casa Blanca cuando el Colegio Electoral certifique la victoria de Biden. No obstante, acotó que esa certificación sería “un error”.

“Biden solo puede entrar en la Casa Blanca como presidente si puede demostrar que sus ridículos 80.000.000 de votos no fueron obtenidos de forma fraudulenta o ilegal”, manifestó Trump.

El actual mandatario considera “un gran problema insalvable” las supuestas dudas sobre los recuentos en algunos estados clave.

Este viernes 27 de noviembre, Trump insistió en Twitter en que las elecciones fueron “una completa estafa”.

En el tuit el primer mandatario escribió: “Biden solo puede ingresar a la Casa Blanca como presidente si puede demostrar que sus ridículos “80.000.000 de votos” no se obtuvieron de manera fraudulenta o ilegal. Cuando vea lo que sucedió en Detroit, Atlanta, Filadelfia y Milwaukee, fraude electoral masivo, ¡tiene un gran problema sin solución!”.

Biden can only enter the White House as President if he can prove that his ridiculous “80,000,000 votes” were not fraudulently or illegally obtained. When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, massive voter fraud, he’s got a big unsolvable problem!

