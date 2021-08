Una mujer de Overtown dijo que está lidiando con las secuelas de un incendio que le quitó la vida a su hija y dejó a su nieto de 5 años con quemaduras graves.

Las cámaras de 7News capturaron al niño, TJ Mack, mientras jugaba con sus juguetes en el apartamento de su abuela, Angel Lankford, en Miami, el viernes por la tarde.

Momentos después, se sentó en el regazo de Lankford.

“¿Amas a tu abuela?” ella preguntó.

El chico asintió.

“Di: ‘Amo a la abuela’”, dijo.

“Amo a la abuela”, respondió Mack.

El niño de 5 años fue dado de alta recientemente del hospital.

“TJ se quemó en el 22% de su cuerpo. Ha estado pasando por cirugías continuas, fisioterapia ”, dijo Lankford.

Hace varios meses, la abuela del niño mostró los restos carbonizados de la unidad del quinto piso a lo largo de Northwest Fifth Place, en el vecindario Overtown de Miami, donde Mack y su madre Stevangela resultaron heridos el 12 de abril.

Lankford dijo que Mack apenas sobrevivió al incendio. Su madre sufrió quemaduras en más del 80% de su cuerpo.

La madre y el niño fueron trasladados de urgencia al hospital, donde permanecieron meses. Stevangela sucumbió a sus heridas el lunes.

“Constantemente pregunta por su mamá, y ayer tuve que explicarle que ella nos dejó”, dijo Lankford, “y es muy difícil, porque se levantó esta mañana y dijo: ‘¿Dónde está mamá?'”.

Además de ayudar a su nieto en estos tiempos difíciles, Lankford dijo que tendrán dificultades para pagar el funeral de su madre, así como la parte de las facturas médicas que su seguro no cubre.

La familia dijo que está agradecida de tener a Mack con ellos, pero eso no cambia su dolor de corazón.

“No es fácil. Ayer fue uno de mis días malos. Es como si no quisiera levantarme y salir de la cama porque mi hija no está aquí ”, dijo Lankford. “¿Cómo sigo? Y luego tengo que pensar que me dejó con su hijo, así que tengo que levantarme todos los días, sacar el primer pie de la cama y seguir adelante, por el bien de su hijo”.

La familia ha creado una página de GoFundMe para ayudar con los arreglos del funeral de Stevangela. Si desea hacer una donación, haga clic aquí .