Jeff Bezos y Elon Musk, las dos personas más ricas de este planeta, discuten estar en el centro del escenario cuando la NASA devuelva los astronautas a la luna. Pero la NASA solo tiene suficiente dinero para uno de ellos, y fue con SpaceX de Musk. Eso significa que Blue Origin de Bezos está loco.

Las dos compañías espaciales de los multimillonarios están trabajando para desarrollar módulos de aterrizaje lunares, vehículos capaces de aterrizar suavemente en la superficie rocosa de la luna.

Y las compañías le dieron a la NASA dos propuestas tremendamente diferentes para conseguir botas en la luna. SpaceX planea usar Starship, un gigantesco sistema de cohetes y naves espaciales actualmente en desarrollo que Musk espera que colonice Marte algún día. Y Blue Origin dio un plan más sencillo para desarrollar un módulo de aterrizaje lunar muy parecido a los utilizados para las misiones Apolo de la NASA de mediados del siglo XX, que siguen siendo las únicas misiones que han llevado humanos a la luna.

El drama actual comenzó cuando el Congreso asignó a la NASA alrededor de dos mil millones de dólares menos de lo que solicitó, y la agencia espacial eligió ir con un solo contratista para su Sistema de Aterrizaje Humano (HLS) al menos para el primer alunizaje que la agencia ha planeado.

Blue Origin ha estado luchando contra esa decisión desde entonces, creando una batalla pública y ocasionalmente pequeña entre las empresas.

El enfoque de Estados Unidos para explorar el espacio ultraterrestre se encuentra en un punto de inflexión. El programa Artemis de la NASA tiene como objetivo poner a dos personas, incluida la primera mujer y la persona de color, en la luna para el 2024. Luego, el objetivo es establecer un asentamiento lunar permanente.

Y, como es el caso de los contratos de Artemis HLS, Artemis también es el escenario para un ejemplo verdaderamente espectacular del actual zeitgeist estadounidense: enfrentando a los dos hombres más ricos del mundo entre sí y descubriendo qué nuevas tecnologías, si las hay, surgen. .

En abril pasado, la NASA entregó tres contratos a SpaceX, Blue Origin y Dynetics, con sede en Alabama, que estaban destinados a impulsar el desarrollo de sus módulos de aterrizaje lunares y valían entre 100 y 600 millones de dólares cada uno. Luego, la NASA planeó seleccionar hasta dos compañías para obtener los contratos finales.

Pero, a pesar de meses de cabildeo de la agencia, el Congreso finalmente le dio a la NASA menos de mil millones de los $ 3,2 mil millones que la agencia había solicitado para el desarrollo de HLS.

Cuando llegó el momento de ofertar por el contrato de la NASA, Dynetics presentó una oferta de $ 9 mil millones y Blue Origin hizo una oferta de $ 6 mil millones, las cuales fueron descartadas a favor de la oferta de SpaceX de $ 3 mil millones. Y, citando restricciones presupuestarias, la NASA anunció planes para seguir adelante con SpaceX como su único socio de HLS.

Pero Blue Origin respondió de inmediato al presentar una protesta ante la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, el grupo de control y auditoría del Congreso, argumentando que la NASA debería haber renovado la competencia de contratación después de que quedó claro que no tenía suficiente dinero para financiar múltiples contratos. Y, según alegaba la protesta, la NASA dio un margen de maniobra injusto y, potencialmente, un trato preferencial a SpaceX.

Tales protestas están lejos de ser infrecuentes en el mundo de la contratación gubernamental, y la GAO rápidamente negó la afirmación de Blue Origin en julio. La GAO dijo que la NASA no hizo nada inapropiado durante su evaluación de las propuestas, y los registros públicos de esos procedimientos reafirman que la NASA consideró la propuesta de SpaceX no solo más barata que las otras dos, sino también la más avanzada en términos de tecnología y programa de la compañía. planes de manejo.

Bezos también intervino personalmente en un momento al enviar una carta abierta al administrador de la NASA, Bill Nelson, en la que se comprometió a renunciar a $ 2 mil millones de costos de desarrollo si lograba que el sombrero de Blue Origin volviera al ring.

“Sin competencia, poco tiempo después del contrato, la NASA se encontrará con opciones limitadas mientras intenta negociar plazos incumplidos, cambios de diseño y sobrecostos”, dice la carta de Bezos. “Sin competencia, las ambiciones lunares a corto y largo plazo de la NASA se retrasarán, en última instancia costarán más y no servirán al interés nacional”.

Esas súplicas quedaron sin respuesta. Luego, Blue Origin intensificó el enfrentamiento nuevamente esta semana al presentar una demanda en un tribunal federal de reclamos.

Mientras tanto, comenzaron las ofensivas de relaciones públicas. Blue Origin publicó una infografía que intenta pintar los planes de SpaceX, que implican el uso de múltiples lanzamientos para poner en órbita vehículos y camiones cisterna Starship llenos de combustible, como algo extravagante, alejándose demasiado de la tecnología que ya ha sido probada. “Inmensamente complejo y de alto riesgo”, decía el titular de la infografía.

Hasta ahora, la NASA solo ha dicho que está “revisando los detalles del caso” y proporcionará una actualización sobre el Programa Artemis “pronto”.

Mientras tanto, muchos entusiastas del espacio han estado arrastrando a Bezos y Blue Origin por el barro. Los espectadores y los conocedores de la industria han advertido que una demanda sin fundamento podría ralentizar a SpaceX y, en última instancia, retrasar el alunizaje.

Y como señalaron otros, las protestas de Blue Origin por este contrato van en contra de los comentarios que hizo el propio Bezos en 2019 sobre cómo las protestas contractuales pueden paralizar la industria espacial.

Durante la era Apolo, afirmó Bezos, la NASA entregaría contratos sin problemas. “Hoy, habría tres protestas y los perdedores demandarían al gobierno federal porque no ganaron”.

“Se ha convertido en el cuello de botella más grande que la tecnología”, dijo Bezos sobre los procesos de adquisición de la NASA. “Lo que sé a ciencia cierta, para todas las personas bien intencionadas de la NASA, es frustrante”.

Muchos expertos ya dudan de que la NASA pueda ponerse botas en la luna para su fecha límite de 2024, ya sea que la oferta de protesta de Blue Origin sea exitosa o no.

