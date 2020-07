Una ex empleada del magnante pedófilo Jeffrey Epstein contó TODO. Ella aseguró que Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell grabaron un video sexual del príncipe Andrés. Sigue leyendo para que te enteres que ocurrió.

Redacción MiamiDiario

Tiffany Doe (48 años), una ex empleada del pedófilo Jeffrey Epstein, aseguró que vio el momento es que el magnate y su socia Ghislaine Maxwell observaban un video del príncipe Andrés con una mujer semidesnuda, así lo informó Infobae.

Doe aseguró al diario The Sun que oyó cuando Epstein y Maxwell aseguraron que lo habían grabado sin que el príncipe Andrés lo supiera.

Cabe destacar que ese no es el nombre de la empleada. No colocamos el verdadero para salvaguardar su identidad.

¿Qué ocurrió?

Según Tiffany Doe, la pedófila Ghislaine Maxwell -quien está en una cárcel de Brooklyn por tráfico sexual- observaba junto a Epstein un video del príncipe Andrés con una mujer semidesnuda.

Doe se dio cuenta debido a que ella entró en una habitación de la residencia del multimillonario en Nueva York y pudo ver cuando Epstein y Maxwell bromeaban sobre las imágenes sexuales de Andrés de York.

Tiffany comentó, “No sé quién era la mujer del video, pero estaba en topless”.

El video fue grabado en una de las habitaciones de la mansión de Epstein en Manhattan.

La ex empleada comentó que lo vio por equivocación porque estaba buscando al magnate. Lo encontró junto a la millonaria presa en Brooklyn, mirando y riéndose de las imágenes del hijo de la reina Isabel II de Inglaterra.

Doe comentó al tabloide The Sun, “Estaba buscando a Jeffrey para hablar con él sobre algo y no pude encontrarlo en ningún lado. No sabía que Ghislaine estaba en la casa”.

en la sala donde los encontró había varias pantallas de televisión.

La ex empleada describió que “Era como una sala de control de televisión, grande y oscura. Había muchas pantallas por todas partes. Estaba tan oscuro cuando entré que no me notaron. Fui a decirle algo pero estaban hablando y riéndose, así que miré la pantalla para ver de qué estaban hablando”.

Y justamente en ese momento reconoció al hijo de Isabel II, al respecto aseveró,“No pude ver sí el príncipe estaba vestido o no. Parecía que fue filmado en una habitación. No creo que él supiera que lo estaban filmando”.

Actualmente la ex empleada está colaborando con los abogados que representan a las víctimas de Epstein y Maxwel en Estados Unidos.

En su narración Doe destacó, “Entonces Ghislaine dijo: Oh, ese es Randy Andy (Andresito el Cachondo) para ti”.

La ex empleada continuo, “Jeffrey se rió de eso y, por supuesto, inmediatamente reconocí quién era en la cinta. Pero luego Jeffrey y Ghislaine se dieron cuenta de mi presencia y me dejaron en claro que no me querían allí”.

