El equipo del Heat de Miami se enfrentará a los Celtics de Boston reviviendo una vieja rivalidad en los playoffs de la NBA.

Por redacción MiamiDiario

En el 2010 los Celtics derrotaron al Heat 4-1 en la primera ronda, pero en el 2011 el Heat le devolvió la moneda con un 4-1 en semifinales repitiéndole la dosis en el 2012 con 4-3 en las finales de la Conferencia Este, reportó Miami New Times.

Todo se despejó después de que el quinteto de Boston destronara a los actuales campeones, al derrotar a los Raptors 92-87 en el Juego 7 de la serie de semifinales, con 29 puntos de Jayson Tatum y una gran defensa en el último cuarto (20-16).

De esto el Heat tomó buena nota, después de cerrar la temporada favorable a los Celtics 2-1, aunque el último juego en la burbuja terminó con el triunfo de Miami. Curiosamente los tres encuentros fueron en la segunda noches de juegos consecutivos para el quinteto de la Capital del Sol.

Boston ganó el primero en el TD Garden 112-93, el 4 de diciembre; y el segundo 109-101, el 28 de enero, esta vez en el American Airlines Arena; en tanto Miami conseguía su victoria 112-106, el 4 de agosto, en Orlando.

Lo bueno es que eso no ocurrirá en las finales de conferencia, a las que el Heat llega más descansado tras haber derrotado el pasado martes a los Bucks en el Juego 5. Miami no tendrá la desventaja de no ser local al jugarse en cancha neutral en la burbuja de Orlando.

La serie Heat vs Celtics (5to vs 3ro) se jugará a puerta cerrada en las canchas del complejo Wide World of Sports, en Kissimmee, y el primero que gane cuatro juegos irá a las Finales de la NBA muy probablemente a enfrentar a uno de los equipos de Los Ángeles.

Y es que en el Oeste, los Lakers tienen la serie a su favor 3-1 ante los Rockets y los Clippers 3-2 contra los Nuggets. Por lo que las finales podrían quedar definidas este fin de semana.

En el este la competencia se espera que sea durísima a pesar de que el Heat haya llegado embalado tras el 8-1 que ostenta en esta postemporada. Los Celtics con 8-3 pueden recuperar en algún momento de la serie a Gordon Hayward, quien no ha podido jugar los últimos nueves juegos por un esguince en el tobillo derecho.

No obstante Boston tiene varios jugadores de clase mundial como Tatum, Kemba Walker, Jaylen Brown y Marcus Smart; teniendo la segunda unidad como su Talón de Aquiles

Por otra parte el Heat cuenta con dos jugadores que militan en los Celtics, Jae Crowder y Kelly Olynyk, y puede que se cumpla la máxima de que no hay peor astilla que la del mismo palo.

En este capítulo cuatro ya no hay BIg Three en ninguno de los dos equipos, solo un grupo de luchadores que defiende muy bien y que hará que estas finales no tengan un favorito.

