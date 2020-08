Maluma reapareció y para sorpresa de muchos lo hizo en su cuenta de Instagram. El colombiano decidió aclarar los rumores que esta semana surgieron en torno a que dedicó su más reciente éxito ‘Hawái’ a su ex novia, Natalia Barulich, quien actualmente sostiene una relación con Neymar. El cantante decidió romper el silencio sobre la supuesta rivalidad con el jugador del PSG.

La ‘polémica’ inició cuando en un video se ve como Neymar canta a todo pulmón ‘Hawai’ por lo que las burlas no se hicieron esperar y el Instagram del colombiano se llenó de mensajes en los que comentantaron la escena del futbolista cantando con todas sus fuerzas la canción dedicada a Natalia Barulich.

Maluma, en un en vivo, presentando su nuevo álbum, decidió aclarar la situación sobre el ‘trió amoroso’: “Realmente no sé si ellos están juntos, igual no me importa, porque cada quien hace su vida y hace lo que se le da la gana. Y si ellos son novios me pone muy bien, cada quien necesita un amor en su vida, yo no tengo ningún pedo con él; al revés me siento muy agradecido con todo el equipo del París por poner esa canción tan cabrona al terminar el partido. Ver a ese combo de cracks cantando mis canciones, representa mucho para mí” dijo el cantautor de Medellín.

Sobre la canción ‘Hawai’ dijo: “Jamás me inspire en ninguna relación, nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara, pero no, no es así” y añadió: “No tengo ningún problema con Neymar, le deseo muchos éxitos. Es un crack”.

