La marea roja, que es la proliferación de microalgas ha dañado el ecosistema de la costa sudoccidental de Florida, específicamente en Tampa.

El fenómeno ha matado a más de 600 toneladas de peces, por lo que la industria pesquera está en peligro.

“La bahía no está muy ‘feliz’ en este momento, por decir lo menos”, señaló Robert Weisberg, profesor de oceanografía física en la Universidad del Sur de Florida.

Hace dos meses los ambientalistas le pidieron al Gobernador de Florida, Ron DeSantis, que declarara la zona en emergencia, debido a que la marea roja haría estragos.

Estos llamados al parecer no fueron tomados en cuenta y ahora la fauna del lugar está sufriendo las consecuencias.

“Es bastante horrible. El olor se te pega. Además, existe el costo emocional de ver a los animales muertos día tras día “, expresaron los expertos.

La marea roja es un fenómeno natural que se ha observado en el Golfo de México desde la época de los exploradores españoles, pero que puede verse agravado por nutrientes como el nitrógeno, que proviene mayormente de restos de fertilizantes que se usan en la agricultura.

