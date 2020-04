Michael Kozak alerta que la gente en Venezuela necesita desesperadamente comida y medicinas

Michael Kozak, subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, alertó que la gente en Venezuela necesita desesperadamente comida y medicinas, según difundió lapatilla

El alto funcionario indicó que se debe “dejar @UN agencias y ONG internacionales que distribuyan la ayuda en función de la necesidad, no de la política”.

Estados Unidos ha contribuido y seguirá contribuyendo. Nadie debe confiar en Maduro para distribuir, enfatizó.

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) April 11, 2020