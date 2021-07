Después de tomar un descanso de casi dos meses del tenis profesional, la número 2 del mundo Naomi Osaka volverá a la cancha en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Como se sabe, los Juegos Olímpicos no se pudieron realizar el año pasado por la pandemia de coronavirus, pero ahora se están llevando a cabo este año en la patria de Osaka.

Hay más noticias positivas para Naomi Osaka y sus fans. La estrella japonesa aparece en la portada del número especial olímpico de julio de la revista Vogue de Hong Kong.

La revista Vogue de Hong Kong actualizó a los fanáticos con las noticias y también colocó la imagen de la portada en su cuenta de Instagram, reportó TennisWorldes.

Osaka, una de las tres estrellas exclusivas digitales de Vogue Hong Kong, no solo es conocida por su destreza deportiva, sino que también ha hecho olas en el mundo de la moda y la belleza ”, escribió la revista en el pie de foto.

En la imagen de portada, Osaka se ve extremadamente hermosa con un vestido blanco. También lleva un intrigante par de pendientes que se parecen exactamente a un juego de raquetas de tenis.

#NaomiOsaka on the cover of the Olympic special July issue of #Vogue Hong Kong pic.twitter.com/pk7xWwEPCA

— Im in LDN with my slatts💸💸 (@yxngDrxzzy) July 16, 2021