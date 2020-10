View this post on Instagram

Estados Unidos 🇺🇸 está renovando su compromiso para combatir globalmente la pesca ilegal, al considerar que es una amenaza a la seguridad económica, socava la soberanía de los estados costeros, degrada el medio ambiente y debilita el orden global. Recientemente, la Guardia Costera de EE UU 🇺🇸 elevó la pesca ilegal como principal amenaza para la seguridad marítima mundial, reemplazando a la piratería. Por ello dos altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos 🇺🇸 sostuvieron una conversación con periodistas del continente para analizar la problemática. En conferencia de prensa Jon E. Piechowski, Subsecretario de Estado Adjunto Hemisferio Occidental aseguró que la pesca ilegal se ha convertido en una las principales prioridades globales compartidas. Piechowski aseguró que la República Popular China 🇨🇳 está implicada regularmente en todo el mundo en la sobrepesca, en la captura de especies de tiburones en peligro de extinción, entre otras actividades al margen de la ley. “A pesar de que la República Popular de China afirma ser una nación pesquera responsable con una política de tolerancia cero para la pesca 🎣 ilegal, la flota pesquera de aguas distantes de la República Popular China está implicada regularmente en todo el mundo en la sobrepesca…Como uno de los peores perpetradores de la pesca pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el mundo, la República Popular China debe ser parte de la solución. Con esto en mente, estamos forjando activamente alianzas en toda la región para crear redes colaborativas y duraderas capaces de monitorear este mal comportamiento y estar listas para actuar para contrarrestarlo”. En agosto Ecuador denunció a una flota de 260 barcos, en su mayoría chinos, pescando en aguas internacionales cerca de las islas Galápagos, uno de los ecosistemas marinos más diversos en el mundo. En 2017 Ecuador 🇪🇨 capturó a una nave china en la reserva marina de Galápagos, que cargaba 300 toneladas de fauna silvestre, en su mayor parte tiburones. #newsmiami #pescailegal #eeuuu #economia #china