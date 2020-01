Plan del presidente Donald Trump plantea estado palestino con capital en Jerusalén Este

El mandatario estadounidense difundió su tan esperado plan de paz en el Medio Oriente el martes, instando a la creación de un Estado de Palestina con su capital en partes del este de Jerusalén. Trump indicó que es una oportunidad de «ganar-ganar» tanto para Israel como para los palestinos, según divulgó voanoticias

La propuesta de Trump, conlleva a la creación de un Estado palestino con su capital en partes del este de Jerusalén. La idea es poner fin a las especulaciones sobre si su administración, al preparar una propuesta sin aportes de los líderes palestinos, abandonaría una «resolución de dos estados» al conflicto .

Al lanzar el plan ante una audiencia pro israelí en la Casa Blanca junto al primer ministro Benjamin Netanyahu, el presidente Trump admitió que ha hecho mucho por Israel, pero dijo que quería que el acuerdo fuera «un gran negocio para los palestinos».

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL

Trump señaló: «Ha sido un proceso largo y muy arduo llegar a este momento. El acuerdo es una oportunidad histórica para que los palestinos logren un estado independiente».

I will always stand with the State of Israel and the Jewish people. I strongly support their safety and security and their right to live within their historical homeland. It's time for peace! pic.twitter.com/lKwQ9IKTUG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020