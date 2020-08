El Nuevo Herald reveló que dos supuestos funcionarios procedentes de Cabo Verde se reunieron en secreto con Nicolás Maduro. Por esta razón se plantea la interrogante de ¿por qué Maduro secretea con funcionarios del país africano sobre Saab? , según reportó caraotadigital

El periodista Antonio María Delgado dijo que los dos hombres estarían relacionados con el avión venezolano incautado el pasado 15 de agosto en Florida, y que transportaba arsenal de armas.

De acuerdo con las fuentes, la reunión tuvo lugar en el Palacio de Miraflores donde pasaron la noche. El objetivo era conseguir la liberación del socio del Nicolás Maduro, el empresario colombiano Álex Saab, quien fue detenido el pasado mes de junio, y es acusado por el Gobierno de Estados Unidos por lavado de dinero.

En el texto también se revela la travesía de los funcionarios para llegar a Venezuela; ambos, viajaron desde Portugal hasta el país caribeño, pero antes hicieron una escala en San Vicente y las Granadinas. La misma nota también la hicieron de regreso al país portugués, sin embargo, el detalles es que regresaron con equipaje pesado.

Las fuentes indicaron que los dos hombres fueron identificados como Carlos Jorge Oliveira Gomes Dos Anjos y Fernando Gil Alves Évora.

Un dato a considerar es que debido a la pandemia de coronavirus que enfrenta el país, el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, está cerrado. Sin embargo, los hombres pudieron llegar al terminal presidencial Rampa Cuatro y fueron trasladados hasta Miraflores.

Es de hacer notar que la reunión fue a puerta cerrada, pero que se conoció que el principal tema a tratar tuvo relación con los enfrentamientos permanentes entre Caracas y Washington, así como también la extradición de Saab al país estadounidense.

El periodista destacó que las conversaciones donde también participaron Tareck El Aissami y Jorge Rodríguez, duraron hasta horas de la noche.

Oliveira Gomes Dos Anjos fue nombrado como director de Turismo y Transporte de Cabo Verde, durante 2017. Por otra parte, Alves Évora, es un empresario del sector farmacéutico procedente también del país africano.

Tras la extensa reunión, ambos regresaron el pasado martes 18 de agosto a Lisboa, pero antes hicieron una escala en San Vicente y Las Granadinas.

Otras fuentes le confirmaron al medio que la secreta reunión comienza a dejar dudas sobre el destino del funcionario relacionado con el régimen de Venezuela.

Oliveira Gomes y Alves Évora durante su viaje al país abordaron un Gulfstream 5 privado, Siglas GES81M que los llevó hasta San Vicente y las Granadinas. Según los registros, después tomaron un avión Citation C550, siglas YV3344, que los dejó en el aeropuerto de Maiquetía.

Para emprender su vuelo de regreso, tomaron el Gulfstream 5 y siguieron la misma ruta de llegada

Por su parte, el senador de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el Gobierno de Cabo Verde ignoró los sobornos del régimen de Nicolás Maduro sobre la extradición de Álex Saab a Estados Unidos, quien está siendo acusado por su país por presuntos actos ilícitos relacionados con el mandatario en disputa.

Despite the corrupt efforts of a few people,the government of #CaboVerde has ignored the threats & rejected the bribery attempts from the #MaduroRegime & managed the U.S. extradition request for Alex Saab,the man who runs the regimes money laundering operation, by the book pic.twitter.com/oDTvX16PrN

— Marco Rubio (@marcorubio) August 19, 2020