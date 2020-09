Tras meses de diatribas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata en la carrera por la Casa Blanca, Joe Biden, se enfrentaron este martes en un primer debate presidencial de alta tensión. El debate, que tuvo un tono beligerante y combativo, estuvo marcado por algunos insultos entre los aspirantes.

El actual presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó al hijo de Biden de corrupción. “¿Por qué la mujer del alcalde de Moscú le dio a su hijo (Hunter) 3,5 millones de dólares? ¿Qué hizo para merecer eso?”, preguntó el mandatario. Luego agregó: “No quiere contestar porque sabe que sé la verdad, su postura ha sido completamente clara”.

Biden, por su parte, aseguró que lo dicho por Trump es “mentira”. “Bueno, es difícil hablar con este payaso. Discúlpeme”, aseguró durante el debate.

Biden indicó: “Esto no es sobre mi familia o su familia, esto es sobre su familia, el pueblo estadounidense”. Mirando a la cámara, el candidato puntualizó en que Trump “no quiere hablar de lo que necesitan”.

En una segunda oportunidad, Trump agitó las sospechas de corrupción sobre Hunter Biden en otro momento del debate cuando dijo que “fue expulsado del Ejército, fue expulsado sin honor”. Biden protestó que eso no era cierto.

El demócrata subrayó por su parte que su hijo “tuvo, como mucha gente, un problema con las drogas. Lo ha superado, lo ha solucionado. Ha trabajado en ello y estoy orgulloso de él”, afirmó.

Un dato a considerar es que la discusión sobre Hunter Biden que inició el actual presidente de EE. UU. se acabó con la intervención del moderador, el periodista Chris Wallace, quien solicitó hablar sobre otros asuntos de interés y avanzar en el debate.

El presidente Trump dijo que no «estaría de acuerdo» con reconocer la derrota en las elecciones si cree que los resultados han sido «manipulados», y continuó presionando teorías de conspiración infundadas sobre votantes que emiten sus votos por correo.

“¿Instarán a los partidarios a mantener la calma durante este período prolongado para no participar en disturbios civiles y prometer esta noche que no declararán la victoria hasta que las elecciones hayan sido certificadas de forma independiente?”, preguntó el moderador Chris Wallace.

«Insto a los partidarios a que vayan a las urnas y observen con mucho cuidado», dijo Trump esta noche, comenzando a criticar el voto por correo. “Si es una elección justa, estoy 100% a bordo. Pero si veo que se manipulan decenas de miles de boletas electorales, no puedo aceptar eso».

Al referirse al voto por correo el presidente Trump afirmó "Esto no va a terminar bien".

Biden respondió a la pregunta acordando «no declarar la victoria» hasta que las elecciones sea certificadas.

Con respecto a los resultados presidenciales @JoeBiden asegura “Si yo gano las elecciones se aceptará, si pierdo las elecciones se aceptará. Vote, no tenga miedo. Él no lo podrá parar. No podemos tener 4 años más de estas mentiras". #Debates2020

— Miami Diario (@miami_diario) September 30, 2020