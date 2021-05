La pandemia del Covid-19 generó un descalabro económico enorme en Estados Unidos, lo que generó que el presidente Joe Biden, presentara un Plan de Estímulo para ayudar aquellos sectores que fueron más golpeados.

Luego de cinco meses de haberse aprobado el paquete económico, se han entregado más de $6 Billones, a través de cheques.

Con el inicio del plan de vacunación y que cada vez más personas han sido inmunizadas contra el virus que se originó en Wuan, China, la economía estadounidense se ha ido recuperando progresivamente.

Pero muchas personas se preguntado a dónde ha ido a parar, el dinero que ha inyectado el gobierno norteamericano, para reactivar la economía de la primera potencia mundial.

