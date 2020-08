Los retos a los usuarios se están poniendo de moda, bien sea por algún vídeo a imitar, o alguna operación matemática a resolver o el que traemos hoy uno visual.

El sitio web de marcadores sociales y agregador de noticias Reddit, dio pie a otro de sus interesantes juegos con uno nuevo que desafía de manera increíble la capacidad de visión.

Se trata de una fotografía con mucha vegetación, un verde muy vivo y dentro de la imagen hay camuflada una pequeña rana.

Evidentemente el animal se diferencia un poco, pero solo un poco con el resto de la vegetación.

Te dejamos con la imagen y un poco más abajo está su ubicación

Sabemos que lo realmente difícil es dar un esas pequeñas diferencias y si aún no has podido dar con el animal, te damos una pista: No te salgas del centro de la imagen.

Aquí su ubicación:

