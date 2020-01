Rick Scott, y Marco Rubio reiteraron su respaldo a Juan Guaidó

El congresista de EEUU, Rick Scott, y el senador Marco Rubio, mostraron este lunes su respaldo a Juan Guaidó al frente de la Asamblea Nacional, y reiteraron en que Nicolás Maduro debe dejar el poder.

“Los EEUU y países amantes de la libertad han reconocido a @jguaido como presidente legítimo de #VZ. Los intentos de Maduro y su régimen de utilizar la violencia e intimidación para impedir su reelección no detendrán nuestro inquebrantable apoyo. @NicolasMaduro debe irse”, posteó Scott en su cuenta Twitter.

Wrong! U.S. plans for #Venezuela DID NOT hit turbulence as Maduro tries Assembly takeover. No nation that supports @jguaido legitimacy fell for this sham. On the contrary,#MaduroRegime may have pushed several nations to act more forcefully. https://t.co/fzVBXx4BUt via @politico

— Marco Rubio (@marcorubio) January 6, 2020