Cuando faltan menos de una semana para que inicien los Juegos Olímpicos Tokio 2021, la selección de Estados Unidos tendrá que hacer unas modificaciones de último momento.

El combinado dirigido por el reconocido Greg Popovich, sufrió la baja del base armador, Bradley Beal.

Beal, quien pertenece a la organización de los Wizard de Washington fue apartado del equipo y colocado en la lista de protocolo y seguridad, por supuesto positivo de Covid-19.

The ⁦@WashWizards⁩ Bradley Beal @RealDealBeal23 will not be traveling to Tokyo with Team USA for the #TokyoOlympics2021 due to a #Covid exposure of some kind. The latest we know – soon on #GoodDayDC ⁦@fox5dc⁩ pic.twitter.com/P5VUdSGQqd

— Bob Barnard (@barnardfox5dc) July 16, 2021