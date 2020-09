Sin lugar a duda, Spider-Man es uno de los héroes populares de todos los tiempos. Este héroe protagoniza un sin números de cómics, películas y videojuegos. ¡Tenemos una buena noticia!… El hombre araña existe! Y es un Spider-Boy. Está en la India y sube grandes alturas. Te contamos…

Redacción MiamiDiario

Seguramente creías que Peter Parker y su alter ego Spider Man, estaba solo en la imaginación de sus creadores Stan Lee y Steve Ditko. Pues te contamos que no es así. Existe un niño ha logrado trepar por las paredes de una forma muy parecida a la del increíble hombre araña, informó .lavanguardia.com.

Es Yasharth Singh Gaur, un pequeño hindú nacido en Kanpur.

El infante tiene unas increíbles habilidades para trepar paredes solo con sus manos y pies. Sus padres grabaron un video que se volvió viral.

Ya que Yasharth sube en segundos hasta tres metros de altura.

El pequeño no oculta su fascinación por el personaje de Spider-Man.

Yasharth fue entrevistado por el Daily Mail. All;i comentó que admira a Spider-Man.

El peque contó, “una vez vi una de sus películas y realmente quería subir las paredes como él. Me siento muy bien al hacerlo y no me cuesta nada”, reconoce.

Los padres de Yasharth, quien es llamado Spider Boy, dicen que están sorprendidos por sus habilidades, pero reconocen que tienen cierto miedo a que se caiga y se haga daño.

