Universal Pictures ha revelado un vídeo teaser del avance extendido de la película ‘Jurassic World Dominion’ que se transmitirá en las proyecciones en el formato IMAX de la película ‘F9’ que estrenará el 25 de Junio.

En el vistazo que se reveló en el canal de Youtube oficial de Jurassic Word se puede ver a los dinosaurios adueñándose de la tierra después de que en la película de ‘Jurassic Word Fallen Kingdom’ fueran liberado, el personaje Maisie Lockwood interpretado por Isabella Sermon sintió empatía por los dinasaurios que estaban a punto de ser envenenados.

Le pidió a Claire (Bryce Dallas Howard) y Owen (Chriss Pratt) que apretaran el botón que abriera la puerta de una de las partes de la mansión donde estaban los dinosaurios dejándolos libres por todo el mundo. Se puede ver al Tiranosaurio Rex enfrentándose con uno igual a su tamaño, algo parecido a la Indominus Rex,

Jurassic Word Dominion estrenará el 10 de Junio del 2022 en cines. Aquí esta el pequeño vistazo de lo que se verá en las proyecciones IMAX de ‘F9’.

Next summer, dinosaurs rule the earth. Get a sneak peek this Friday, only on IMAX screenings of #F9 . pic.twitter.com/cMq6tu7z7R

A todos aquellos que miren el estreno de ‘F9’ (Fast and Furious 9) en el formato IMAX podrán ver un vistazo exclusivo de ‘Jurassic Word: Dominion’, así lo revela Universal Pictures en redes sociales.

A través de Twitter en la cuenta oficial de Jurassic World, se reveló un poster con la leyenda “Todo comenzó aquí” donde se puede ver al Mosquito que se convirtió en un emblema de la saga Jurassic Park dentro del icónico ambar amarillo-marrón.

It all started here. Be the first to see an exclusive extended preview of #JurassicWorldDominion only on @IMAX screenings of #F9. pic.twitter.com/8Dncf3nm7X

— Jurassic World (@JurassicWorld) June 9, 2021