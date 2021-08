Unos 10 millones de niños requieren asistencia humanitaria en Afganistán, al enfrentarse a problemas de desnutrición o violaciones de sus derechos, advirtió este lunes Unicef.

La agencia de las Naciones Unidas aseguró que la inestabilidad en el país no impedirá que continúen realizando labores de apoyo.

“Se estima que un millón de niños sufrirán desnutrición aguda grave en el transcurso de este año y podrían morir sin tratamiento”. Así lo alertó la organización en un comunicado en el que también indicó en unos “4,2 millones de niños no van a la escuela. Incluidas más de 2,2 millones de niñas”.

Unicef documentó que desde principios de año, más de 2.000 violaciones graves de los derechos del niño; y aproximadamente 435.000 niños y mujeres han tenido que desplazarse a otras zonas de Afganistán para huir de la violencia y otros problemas.

“Esta es la triste realidad a la que se enfrentan los niños afganos y sigue siéndolo independientemente de los acontecimientos políticos en curso y los cambios de gobierno”, apuntó la organización. Agregó que la situación se podría agravar en los próximos meses ante las devastadoras consecuencias económicas del covid-19, y los problemas de sequía que presenta el país.

This is what we're doing to scale up life-saving health, nutrition and water services to vulnerable families. https://t.co/HC4T6lGQ0c

“Unicef permanecerá sobre el terreno ahora y en los días venideros”, ya que “millones seguirán necesitando servicios esenciales, como salud, campañas de vacunación contra la poliomielitis y el sarampión, nutrición, protección, refugio, agua y saneamiento”, señaló la agencia.

Tanto Unicef como la OMS solicitaron el domingo en un comunicado conjunto “el establecimiento de un puente aéreo”, dado que el aeropuerto de Kabul mantiene suspendidos los vuelos comerciales tras la toma de poder del país por parte de los talibanes hace una semana.

Ambas organizaciones “piden un acceso inmediato y sin obstáculos para entregar medicamentos y otros suministros que salvan vidas a millones de personas que necesitan ayuda. Incluidas 300.000 desplazadas solo en los últimos dos meses”, reza el comunicado.

Today, around 10 million children across Afghanistan need humanitarian assistance to survive.

Our commitment to Afghanistan’s children is unequivocal and our aim is to see that the rights of each and every one of them are realized and protected. https://t.co/l5UzbE6kRq

