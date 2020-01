Horoscopo Chino Hoy comienza el año de la rata

Horóscopo Chino 2020

Predicción para 2020: año de la Rata de Metal Yang El 2020 será año de la Rata de Metal Yang, comenzará el 25 de enero 2020 y terminará el 11 de febrero 2021. Comienza un nuevo ciclo y supondrá cambio radical en los próximos 20 años. Será un año de cambios, que nos invadirán a un ritmo vertiginoso. Debemos estar preparados para un cambio social, climático, político, humano, de renovación celular, cósmico, que sólo soportaremos si somos capaces de adaptarnos a lo que venga.

El nuevo año de la rata de metal, el 25 de enero del 2020

Todas las predicciones astrólogicas para el año 2020



Es un año de cambios, de ahora en adelante nada será igual.

El Año Nuevo Chino empezará el sábado 25 de enero de 2020, con el Festival de Primavera, una de las celebraciones más grandes en China, y se extenderá hasta el jueves 11 de febrero de 2021.

Aunque los festejos duran 15 días, el Gobierno solo oficializa tres días.

El primer día del Año Nuevo Chino, la gente acude a los templos para pedir dinero, siendo una de las tradiciones entregar dinero en un sobre rojo, que recibe el nombre de hóng bāo en mandarín, a niños y parientes más jóvenes como deseo de buena suerte.

Esta celebración concluye con el Festival de las Linternas, que se realiza en la noche con desfiles y exhibiciones de linternas decoradas. Aquí lo más importante es el Baile del Dragón.

El Año Nuevo Chino se cuenta en el día de la luna nueva más próximo al día equidistante entre el Solsticio de Invierno (entre el 21 y el 23 de diciembre) y el Equinoccio de Primavera (entre el 20 y el 21 de marzo) del Hemisferio Norte.

Ese día equidistante entre esas dos fechas cae entre el 3 y el 5 de febrero. Con frecuencia ambos días no coinciden con la luna nueva. Por ello el Año Nuevo Chino puede ser entre el 21 de enero o el 21 de febrero.

Una vez determinado el día que sea, luego se cuentan 15 días hasta que se celebra el Festival de los faroles.

Para la tradición china, el animal que gobierna tu año de nacimiento, tendrá una gran influencia en tu vida, ya que te protegerá y determinará su futuro a lo largo de toda tu existencia.

La víspera del Año Nuevo, el equivalente a la »’Noche vieja»’ occidental, se llama en chino «chuxi» (Foto: Pixabay)

Después del año del Cerdo de tierra o jabalí, la rata de metal asume el control, y todo va a ser diferente.

Todos los nacidos en los años 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 pertenecen al signo rata.

EL AÑO DE LA RESILIENCIA

Los importante para todos los signos es que aprendan a adaptarse, ese arte que ahora llaman resiliencia que no es otra cosa que la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro

Será el año de la abundancia

Mimi Mouse estará muy feliz. El año de la Rata de Metal con la energía Yang significa que, para la Rata principalmente será un año de abundancia en el que ganará mucho dinero. Y para todos aquellos signos, que hayan hecho buenas inversiones en el pasado, este año podrían recoger los frutos.

Las ratas son hábiles para obtener lo que quieren.

Se expresan con mucha sinceridad pero como tienen una gran dosis de ingenuidad, su franqueza no molesta ni ofende.

Sentimentales y seductores, los hombres y mujeres de este signo suelen tener mucha energía y un gran intelecto. Les gusta hacer alarde de sus posesiones y tienen un gran sentido del humor.

Tienen la capacidad de llevarse muy bien con todas las personas, independientemente del ámbito en el que se muevan. Sin embargo, en ocasiones pueden llegar a ser un poco egoístas. De hecho, suelen ser tacañas y sólo demuestran una gran generosidad por aquellas personas que componen su círculo familiar íntimo.

Son muy protectores y generosos con aquellos que le son fieles. Tienen sus propias metas y ambiciones. En el ámbito económico, saben realizar grandes ahorros y economías en sus compras, ahorrando para los tiempos difíciles.

Les fascina ahorrar y harán lo que sea con tal de conseguir un descuento o de comprar, cualquier objeto, a menor precio. Como amas de casa harán rendir muy bien el presupuesto familiar.

Quienes no conocen a la Rata, suelen pensar que estas personas son de un temperamento muy irascible y verbalmente agresivas. Lo que sucede es que las ratas, rara vez dejan pasar la oportunidad para debatir y si están en un mal día, ese debate terminará en una pelea.

Generalmente la rata suele ser encantadora pero si está de mal humor se vuelve una persona muy crítica, cruel y muy difícil de satisfacer.

Por DoctorAurora/Miami Diario

UN AÑO LLENO DE ACTIVIDAD DONDE PASARÁN MUCHAS COSAS IMPORTANTES

Significado del número 2020 – Número Angelical

En 2020 tendrán lugar 6 eclipses en lugar de los 4 habiituales. Habrá 2 eclipses solares: 21 Junio y 14 Diciembre; y 4 eclipses lunares: 10 Enero, 5 Junio, 5 Julio y 30 Noviembre. Dichos eclipses incidirán enormemente en cada uno de los Horóscopos de una forma distinta, dependiendo de en qué casa se posicione.





El huangdao daio 黄道带

Entre el pueblo chino existe la costumbre de otorgar un signo zodiacal de animal al recién nacido, de acuerdo con la fecha del alumbramiento. El zodiaco en idioma chino también se llama “nacimiento” y “asimilación”. Es, pues, una manera tradicional de enumerar los años .

Por la Doctora Aurora, especial y exclusivo MiamiDiario

Una leyenda china dice que fue el Rey de Jade quien organizó una carrera para determinar cuáles eran los animales más rápidos. Los primeros doce que lograron cruzar un río señalado fueron los escogidos para representar a las doce ramas terrestres en las que está dividido el orden cíclico del calendario lunar.

¿Qué animal eres? es la pregunta

El signo de cada persona depende del año –y por lo tanto del animal- en el que se ha nacido y siempre teniendo en cuenta que éste comienza a finales de enero o principios de febrero. Las características de ese animal serán las que determinarán la personalidad, la suerte, las desgracias o, incluso, el amor ideal de cualquiera de nosotros.

Cinco elementos

los cinco elementos fundamentales del Universo que se combinan con los doce animales e influyen en su personalidad son: el metal, la madera, el agua, el fuego y la tierra. Cada elemento reina dos años, uno bajo el signo del Yang y otro bajo el signo del Yin, estableciéndose así un equilibrio perfecto.

La rata es la líder de la tríada que forma con el dragón y el mono; como es tan exigente, no dejará de trabajar un solo día.

Los niños y el año de la rata de metal

Conviene que enseñes a tus hijos la importancia de afrontar la adversidad y que sepan comenzar de nuevo.

¿Qué puedes aprender de esto? o ¿qué puedes sacar bueno de esto que ha ocurrido?

Podemos preguntarle a los niños cuando tienen un contratiempo si queremos que aprendan a desarrollar la resiliencia es

Enseñar a los niños a relativizar y a ver los errores y los contratiempos como una oportunidad para aprender y mejorar les guiará por el camino de la resiliencia, pero no desde la negación de sus emociones, sino desde empatía hacia lo que sienten y su mundo emocional, transmitiéndoles nuestra confianza en que ellos pueden afrontar la adversidad y superarla.

Aprovecha el año de la rata para enseñar a los pequeños que es bueno equivocarse, porque así aprendes un nuevo modo de hacer las cosas.

LA RATA (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Los nacidos bajo el signo de la Rata son persona sabias a las que les gusta rodearse de familiares y amigos, a quienes ayudan en sus quehaceres y problemas diarios. Buenas trabajadoras, ahorradores y buenos administradores de su economía.

Cambios de rumbo

La Rata tendrá una excelente oportunidad para reflexionar y deshacerse de problemas que le han hecho difícil crecer. Escogerá mejor a quienes lo rodean y encontrará espacio para el inicio de su nueva vida. Con tu astucia encontrarás formas novedosas de ganarte la vida, con más comodidad.

Son conscientes de sus potencialidades y limitaciones. El autoconocimiento es un arma muy poderosa para enfrentar las adversidades y los retos, y las personas resilientes saben usarla a su favor. Estas personas saben cuáles son sus principales fortalezas y habilidades, así como sus limitaciones y defectos. De esta manera pueden trazarse metas más objetivas que no solo tienen en cuenta sus necesidades y sueños, sino también los recursos de los que disponen para conseguirlas.

En la primera posición del ciclo del horóscopo chino, se encuentra la rata. Las personas del horóscopo chino rata, son un imán para la prosperidad. La rata no está en el primer lugar solo por casualidad, este animal es muy astuto e inteligente, y a la vez, es uno de los pocos considerado sociable y luminoso.

Aunque en algunas culturas, referirse a una persona “rata” no sea de buen ver, en la cultura china, estas personas son las más agraciadas. Tienen cualidades que otras no, y de hecho son consideradas las más completas de todo el zodiaco chino.

La rata tiene compatibilidad con otros animales siempre y cuando sienta que estos tienen sus mismos ideales. Esta se rodea de animales que considera fuertes, y que a la vez le transmitan confianza.

Dentro del horóscopo chino, la rata cumple un papel muy importante, pero como todos, tiene sus debilidades, dentro de ellas, la avaricia, lo que significa que, es débil ante ciertos animales. El número de personas allegadas a la rata se debe a su peculiar personalidad y temperamento.

Todo aquel que pertenezca al horóscopo chino rata, cuenta con una personalidad encantadora. Este animal es líder por naturaleza, cree firmemente que un líder se hace y eso es gracias a su entorno, siempre se preocupa por los demás ya sea en el ámbito laboral o no, pero todo con cierto interés.

Las personas nacidas en el año rata, son personas amorosas, divertidas y tienen un toque de sensualidad que vuelve loco a cualquier otro signo del horóscopo chino. Si te sientes atraído por una persona, y esta pertenece al año rata, ¡ya sabrás porque! Sin embargo, su inteligencia y astucia pueden jugar en su contra, las convierten en seres muy impacientes.

Se enamoran muy rápido del dinero, lo que podría ocasionarles pérdidas monetarias elevadas. Son calculadoras, perfeccionistas, y excelentes manipuladoras. El comportamiento de una rata puede cambiar en segundos si no se cumplen sus órdenes.

Las personas ratas son las que dan las ideas para que otros las empleen, ¡son buenas para eso! Sus planes siempre son los mejores y los más acertados, y son precisamente esos planes los que las hacen triunfar. Pueden convertirse en millonarios, son los perfectos para ser empresarios, políticos, abogados, y todo gracias a sus habilidades.

Tal vez todo lo anterior se vea afectado por el temperamento de la rata. Estas personas tienen un carácter tan fuerte, que en ocasiones puede alejar a sus seres queridos. El hecho de defender lo que consideran “suyo” podría ocasionarles problemas.

Sin embargo, la rata siempre actúa con madurez, pero aun así, es necesario controlar su ambición, y si esto es posible, logrará tener una gran fortuna. Es un animal que los actos de “buena fe” no le van, sus acciones siempre son a sangre fría.

Pero ¡no te preocupes! Detrás de esa capa de frialdad y obstinación, se esconde una persona amorosa y muy apasionada, pero esta, también es muy observadora, se fija en todos los detalles y cualidades de otros y espera el momento exacto para atacar en caso de considerar a alguien débil.

Su temperamento también puede cambiar al encontrar a personas que compartan sus ideas, precisamente a eso se debe la poca cantidad de amigos con los que cuenta. La rata es un animal al que se le debe tener cuidado, suele aprovecharse de los secretos de otras personas para sus propios beneficios.

Las ratas son los animales más afortunados dentro del horóscopo chino, esto gracias a sus innumerables talentos. Su manera de ver la vida es distinta al resto, aunque son un poco controladoras, temperamentales y de sangre fría, les gusta seguir las reglas y que todo marche bien. Sin embargo su suerte, de acuerdo al horóscopo chino rata puede ya sea, crecer o verse afectada con ciertos factores.

A las personas ratas les llega la buena suerte con los números 2 y 3, de igual manera, los combinados como el 32 y cualquier otro. Como estamos hablando del horóscopo chino rata, esto solo se toma en cuenta en dicha cultura, así que, en el caso de los días de la suerte, es necesario tomar en cuenta los lunares chinos.

Si no crees en la suerte de los colores, deberías echarle un vistazo al horóscopo chino rata, y cerciorarte de que estos si les han dado suerte, ¡adelante! Pregúntale a alguien nacido en el año rata si los colores como el dorado, el verde y el azul les han dado suerte, te aseguro que su respuesta será ¡sí! Y por supuesto, las ratas tienen sus propios meses de la suerte, y son los posicionados en el segundo, el quinto y el noveno puesto dentro de los meses lunares chinos.

Así como existen colores que brindan, felicidad, y suerte, también hay otros que las arrebatan, como es el caso de los colores marrón y amarillo.

Así como hay factores que le dan buena y mala suerte a una rata, también existen otros que pueden ayudar a estas personas a controlar la mala suerte.

Hay colores que, dentro del zodiaco chino rata, pueden ayudar a estas personas a controlar la mala suerte en caso de ser víctima de una mala racha, si es así, y es tu caso ¡no te preocupes! El color rojo te ayudara a salir de ese mal momento. Este color, además de ser el característico del amor, representa prosperidad, felicidad, lealtad y éxito ¡mucho éxito! Y si eres una persona rata, con tus talentos en combinación con este color imagina todo lo que podrás lograr.

Este color no solo alejara la mala suerte sino además a todo lo que considere negativo para tu vida, incluyendo otras personas y espíritus. Puedes llevar contigo ya sean, zapatos, algún cinturón, ropa interior y/o calcetines de color rojo.

¡Espera, no tan rápido! No salgas corriendo a comprar todo lo que veas de color rojo, esto solo puede hacerlo una persona muy cercana a ti, un familiar por ejemplo. Esta es una de las reglas más importantes dentro del zodiaco chino rata. Recuerda utilizar el color rojo especialmente durante el año de nacimiento de tu animal.

Seguro has odio hablar de los accesorios para eliminar la mala suerte, y ¡sí! esto es real, y en esta ocasión nos referimos a los accesorios de Jade. El poder de estos para contrarrestar la mala suerte es impresionante. Pero esto no es todo, los accesorios con piedras Jade, tienen el poder para, eliminar la tristeza en una persona, cuidar de las mujeres cuando están embarazadas.

Si tienes pesadillas puedes utilizar una piedra Jade. Y sin importar el elemento al que pertenezcas, esta es la ideal para ayudarte a crecer tu fortuna. Definitivamente, veras la vida de otro color con un accesorio Jade. Puedes utilizar, ya sea pulseras, aretes y cualquier otro accesorio de Jade para dar por acabado la mala suerte. Es muy importante utilizar estos accesorios especialmente durante tu año del zodiaco chino.

En la vida siempre debemos elegir el camino correcto, y para algunos la fuerza de Tai Sui lo impide, pero en realidad puedes utilizar un efecto “espejo” con los poderes del Dios de la edad.

Es decir, si eliges alguna dirección que te da mala suerte, y como durante el año de nacimiento de tu animal Tai Sui muestra sus poderes, utilízalos a tu favor. Toma el camino incorrecto solo cuando Tai Sui este presente. En el caso del horóscopo chino rata, elige el Norte, esta dirección en otro momento seguro te traerá muy mala suerte pero, durante el año de nacimiento de tu animal, tu suerte se triplicara.

Ya conoces de lo que es capaz una rata, pero ¿crees que solo es cuestión de suerte?, en realidad no es así, estas personas cuentan con un sinfín de talentos, que solo salen a la luz cuando es necesario.

El mejor talento que tiene una persona dentro del horóscopo chino rata, es su inteligencia, con esta es capaz de convencer al resto de los animales. Si eres una persona rata, tu inteligencia te abrirá muchas puertas, incluso puedes utilizarla en juegos, ya sea, de carreras o de mesa.

Otro de tus talentos, y que suele ser motivo de envidia por otros animales dentro del zodiaco chino, es tu sentido del humor. Siempre estas contento aunque algo no te agrade, siempre muestras gestos de agrado, y precisamente es tú sentido del humor lo que te permite disfrutar de cada oportunidad que te brinda el universo. La vida tiene otro color desde el punto de vista de una “persona rata”

SI no has puesto en práctica estos talentos ¿Qué esperas? Conócelos y sentirás como tu vida cambia positivamente poco a poco. Si eres una persona rata aprovecha todo lo que el mundo de ofrecer.

La rata es un animal muy agradable una vez que lo conoces bien, sin embargo, su compatibilidad con otros animales depende del elemento al que pertenezca. De acuerdo al horóscopo chino rata, estas personas son muy agradables, pero eso no significa que son compatibles con todos los animales, en realidad, hay algunos con los que en vez de tener una relación amena solo logran conseguirse un enemigo.

Podemos notar que las ratas son compatibles con animales como el buey, el conejo y el dragón, pero por otro lado no pueden ver ni acercarse a animales como el gallo y el caballo. Pero si quieres conocer el tipo de relación que puede llevar la rata con otros animales, te mostramos a continuación:

Las personas del horóscopo chino rata pueden llevarse bien con su mismo signo, pero ¡solo bien!, en este caso, será necesario establecer límites, lo mismo ocurre con el tigre.

Cuando de compatibilidad se trata, se encuentran los ya mencionados, el buey el conejo y el dragón, con cualquiera de estos animales, si perteneces al horóscopo chino rata, tendrás una excelente relación de pareja, ambos serán el mejor compañero del otro.

El mejor animal que puede elegir una rata y considerarlo su amigo es la serpiente ¡sí! seguro es algo que no esperabas ¿verdad? La serpiente y la rata pueden hacer un gran equipo, siempre y cuando ambos respeten el espacio del otro.

La rata es un animal muy observador, calculador y manipulador, y esto puede ya sea, ocasionarle problemas o ayudarle a salir de ellos, pero una cosa es cierta, su actitud no es compatible con animales como el caballo y el gallo.

En el caso del horóscopo chino rata, sus años del zodiaco son: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y así sucesivamente. Dentro de la cultura china, se cree que los años de nacimiento, no solo de la rata sino de cualquier animal puede ser sinónimo de mala suerte, ya que se estaría ofendiendo al Dios de la edad, o como se conoce en el zodiaco chino: Tai Sui.

Al ser la rata quien ocupa el primer puesto del horóscopo chino, los “poderes” de Júpiter se ven más influenciados en ella que en otros animales, recibe el golpe de transformación en primera fila. Son tan notorias sus acciones que, este Dios ha sido venerado en varias ocasiones y forma parte de la cultura china. Si la mala suerte es muy fuerte, las personas del zodiaco chino rata deben ofrecerle sacrificios a Tai Sui para deshacerse de las desgracias que les persiguen.

Todas las ratas tendrán, al final del 11 de febrero de 2021, algo que contar, alguna sacudida, una recompensa, una pérdida. Los únicos momentos de descanso que encontrará los pasará en compañía del puñado de amigos que hallará a su paso, ya sean viejos o nuevos. Cultivar esas amistades deberá ser prioritario.

EL BUEY (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

En la segunda posición del zodiaco chino se encuentra el Buey. Dentro de la cultura china se cree que cada persona se identifica con uno se los animales que conforman el horóscopo chino, sin embargo esto depende del año de nacimiento de la misma, por ello, son personas pertenecientes al horóscopo chino buey cuyo año de nacimiento este comprenda entre: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 y así sucesivamente.

Así como hay factores que pueden ayudar a un buey a tener buena suerte hay otros cuyo efecto es contrario, entre ellos se encuentran, las prendas de color azul. De igual manera los números 5 y 6, y sus combinados como el 56 y el 65.

El buey no es un animal con mucha suerte, y lo mejor que puede hacer para evitar la mala suerte es, utilizar el color rojo a su favor, aunque este no se encuentre entre los colores que le brindan buena suerte, la mayoría de los animales dentro del zodiaco chino pueden utilizarlo para evitar la mala suerte, y el buey es uno de ellos.

Dentro de la cultura china se cree que existen piedras preciosas muy poderosas capaces de evitar la mala suerte, y entre ellas se encuentra la piedra de jade. Si eres una persona buey no dudes en usar accesorios que contengan esta piedra preciosa, notaras como tu suerte cambiará. Utiliza prendas “no muy ostentosas” con piedras de jade para realizar negocios, de seguro sus poderes te ayudarán.

Ya todos sabemos de lo que son capaces los bueyes, pero seguro nadie conocía sus talentos ocultos, y es que los bueyes pueden convertirse en excelentes cocineros. Las personas dentro del horóscopo chino buey tienen un talento innato para preparar platillos exquisitos, si se lo proponen pueden convertirse en reconocidos Chefs.

Pero este no es el único talento con el que cuentan, los bueyes puede ser también diseñadores ¡los mejores! A pesar de no tener tanta creatividad como otros animales dentro del zodiaco chino, tienen la capacidad para diseñar su propia ropa, dándole ese toque único del “buey” que los caracteriza. Además, también cuentan con el talento, la inteligencia y la astucia para convertirse, en ingenieros y en Agentes de bienes raíces.

Cuando de compatibilidad se trata, el buey puede entablar una excelente relación con, animales como el mono, la rata y el gallo. Este animal con la rata es muy compatible, pueden tener éxitos en el ámbito sentimental y laboral.

En el caso del mono, a pesar de que al inicio surjan malos entendidos, pueden aprender a llevarse muy bien, tanto así que se apoyaran el uno al otro. Por su parte, con el gallo, esta ¡sin duda! es una de las mejores relaciones, ambos disfrutaran de la compañía del otro.

Existen animales que por más que lo intenten “jamás” podrán tener una relación, ya sea laboral o sentimental, y este es el caso del buey con, el tigre, el dragón, el caballo y la cabra. Con cualquiera de estos, la relación que intenten mantener será inestable, siempre habrán discusiones, se ocultaran cosas, no son nada compatibles, si quieren llevarse bien deberán dejar a un lado su orgullo y eso para ellos es algo que puede resultar casi imposible.

El buey es un animal fuerte mentalmente, es capaz de lograr todo lo que se propone. Detesta por completo la impuntualidad lo que lo convierte en un excelente trabajador. Le gusta ahorrar, y gastar el dinero solo cuando la situación es de carácter urgente. Las responsabilidades son lo suyo.

Por otro lado, no es muy amigo de los cambios, definitivamente las innovaciones no van con él. Prefiere ir siempre por lo seguro lo que podría perjudicarlo en el ambiente laboral. Es muy exigente consigo mismo y con los demás, especialmente con su pareja ¡a veces demasiado! Y esto podría ocasionar que las personas a su alrededor se alejen.

Cuando tiene mucho poder la ambición se le sube a la cabeza, es muy difícil hacer que cambie de opinión. Este animal aunque no es uno de los más tercos dentro del zodiaco chino, está muy cerca de serlo.

Son muchas las cosas que puede hacer un buey para triunfar, lo primordial es, enfocarse en él, en realidad existen ciertos factores que, si les presta la debida atención, pueden ayudarlo a tener una vida satisfactoria, y se sienta pleno y completo.

El ámbito laboral debes enfocarte en tus proyectos. Si tienes dinero para invertir es el momento de ganar dinero fácil.

Pueden ser frecuentes los enfrentamientos, por lo que hay que ser cautelosos y evitar las peleas.

La discreción, la paciencia y los buenos modales, te pueden llevar a hacer buenos negocios lucrativos.

La energía del año de la rata combinada con la energía del tigre pondrá al búfalo en aprietos porque no sabrá cómo decir que no. Necesitará hacer feliz a su hígado con alimentos ricos en fibra y vitaminas.Para poder aprovechar al máximo todo el año de la rata, el búfalo va a necesitar toda su concentración; sin embargo durante el mes de enero es posible que ocurran cambios importantes, ya que aún es año del chancho y todavía sigue bajo esa temática.

El buey, representa la prosperidad. Este animal es el vivo ejemplo de que, con trabajo duro se pueden lograr muchas cosas. Es considerado uno de los más honestos y responsables dentro del zodiaco chino. Es además calmado, metódico y paciente ¡en ocasiones, demasiado! Ya que esto aunque es una gran virtud puede convertirlo en presa fácil de otros animales que de seguro se aprovecharan de la situación.

Confía en tus capacidades. Al ser conscientes de sus potencialidades y limitaciones, los conejitos resilientes confían en lo que son capaces de hacer. Si algo les caracteriza es que no pierden de vista sus objetivos y se sienten seguras de lo que pueden lograr. No obstante, también reconocen la importancia del trabajo en equipo y no se encierran en sí mismas, sino que saben cuándo es necesario pedir ayuda.

Estos animales son introvertidos pero que esto no te engañe, a pesar de presentar una coraza algo fría, en su interior son seres muy nobles y con un gran corazón. El buey no es materialista, sin embargo sabe apreciar muy bien los obsequios que recibe e intenta responder de la misma forma. Su sinceridad y fidelidad no tienen límites, el buey puede convertirse en un excelente amigo, esposo y padre.

Las personas bueyes transmiten confianza. Siempre están atentos a lo que ocurre a su alrededor, son muy observadores y no “tienen pelos en la lengua” al comentar algo, son muy directos, y esto podría bien sea, incrementar su círculo de amistad o disminuirlo. Son personas que no les gustan los engaños, ¡claro, a nadie le gustan! Pero en el caso de los bueyes estos los aborrecen y se les dificulta un poco olvidar cuando una persona les mintió o intento hacerlo.

Este animal cuenta con una memoria espectacular. Si tienes una pareja buey, no tendrás problemas al recordarle su fecha de aniversario, aunque no sea muy romántica, sabrá agradecerte todo lo feliz que le has hecho. En cuanto a temas financieros su responsabilidad sale a la luz, no les gusta vivir en deudas, y aunque no les agrada pedir prestado, una vez que obtienen el dinero se encargan de devolverlo sin olvidar nada.

En el ámbito familiar pueden convertirse en el pilar. Siempre se preocuparan por el bienestar de cada miembro de su familia, y aunque no le guste demostrar sus sentimientos, siempre intentara dar lo mejor de sí.

Si quieres hacer enfadar a un buey tendrás una tarea muy difícil, estos animales son pacíficos, sin embargo, todo tiene un límite y la paciencia de este animal no es la excepción, puede llegar a acumular tantas cosas que en algún momento explotara. ¡Nadie sabe lo que ocurrirá en ese momento!

Las personas cuyo año de nacimiento las ubica dentro del horóscopo chino buey pueden ser un poco dominantes cuando de sus hijos se trata, pero no demasiado, solo quieren darles lo mejor. Tal vez el buey no sea un animal muy creativo pero lo complementa con su forma de pensar tan realista. Para las rupturas, los bueyes son pésimos, sufren mucho tener que cerrar ciclos sentimentales, en ocasiones sienten que no son suficientes para la otra persona, y se obligan a cambiar.

En cuanto al temperamento, al ser un animal muy calmado, este no afronta los problemas de forma agresiva, y evita en lo posible que terceros se enteren, se encierra en una burbuja de la que a veces se le dificulta salir, pero esto lo hace para acabar con la molestia que siente, razona para ver el lado bueno de las cosas y solucionar los problemas de la forma más rápida y sencilla posible.

Los actos sorpresivos aunque sean “de buena fe” le molestan mucho, podrían sacarlo de su zona de confort en segundos, y aunque no se vuelva agresivo en el momento, se cerrara completamente e intentará evitar cualquier tipo de comunicación y/o relación. Son muchas las personas que pueden ver a los bueyes como “maniáticos” solo porque son verdaderos amantes del orden.

Aunque se conoce la paciencia con la que cuentan estos animales para enojarse, si quieres tener problemas con un buey, ¡desordenada sus cosas y veras! Estos animales pueden ser algo molestos si comparten algún ambiente laboral, aunque son buenos compañeros de trabajo, odian la impuntualidad, así como también, detestan la competencia, para ellos no hace falta demostrara de lo que son capaces de hacer.

La seriedad de los bueyes puede dar la impresión de ser “odiosos y antipáticos” pero en realidad no es así, aunque su sentido del humor no es el mejor, tienen algo de chispa. Sin duda no te arrepentirás luego de conocer a una persona buey.

5 tipos de bueyes

La personalidad de cada animal dentro del horóscopo chino puede verse influenciada dependiendo del elemento al que pertenezca, y el buey no es la excepción. Existen personas bueyes de madera, de fuego, de tierra, de oro y de agua, con algunas características similares y otras nada parecidas, que las hacen únicas.

El Buey es trabajador y superará algunos altibajos en su vida personal pero también demostrará su resistencia y determinación, Tendrá que cuidarse de las ratas, pero también de los gatos o conejos que querrán tenerlo maniatado

EL TIGRE (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

La persona con una alta capacidad de resiliencia no se limita a intentar pegar el jarrón roto, es consciente de que ya nunca a volverá a ser el mismo. El resiliente hará un mosaico con los trozos rotos, y transformará su experiencia dolorosa en algo bello o útil. De lo vil, saca lo precioso.

Las personas de este signo son muy pasionales y llenas de energía. No pasan desapercibidas, son aventureros, independientes, ingeniosos, impulsivos y les gusta la diversión. Son amigos para toda la vida, aunque les gusta ser el líder del grupo. En el mundo de las relaciones de pareja se muestran el más fuerte, sexy y seductor, aunque de comportamiento excesivo.

La energía del dragón le trae fuerza extra, la cual deberá invertir en su salud. Nada será más importante que eso en estos momentos. Es un excelente momento para comenzar la dieta, para hacer las paces con gente de la que se había distanciado anteriormente y para conectar con los recuerdos de la infancia de manera espiritual.

Estarás muy solicitado como siempre, aunque eso no te haga ninguna gracia.

El pleito energético entre el año de la rata y el mes del caballo pondrán al búfalo en situaciones molestas, algunas veces hasta peligrosas.

Trabajarás duro para dar un giro a tu trabajo, y emprender el negocio que tanto has soñado, pero necesita socios que sean de confianza para que pueda lograr el éxito en cada proyecto que tiene en su mente.

EL CONEJO, O GATO, (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Conejo, nombre chino, TU. El conejo forma parte del horóscopo chino ocupando el puesto número 4. Las personas cuyo año de nacimiento las ubica dentro del zodiaco chino conejo muy son afortunadas, la buena suerte siempre las persigue.

No exageramos al decir que este es uno de los animales más elegantes dentro del horóscopo chino, la forma de ser del conejo es verdaderamente única, los conejos con seres gentiles, colaboradores, tienen un buen sentido del humor, y son sensibles, lo que los convierte en animales sencillamente encantadores.

El conejo además destaca por sus gustos un tanto refinados, le gusta la buena vida y trabaja muy duro para disfrutar de ella. Sabe cómo expresarse, su forma de comunicarse es agradable y fluida.

Pero que su aspecto tan adorable no te engañe, los conejos son un poco tercos, algo desconfiados y superficiales. Todo dependerá del ambiente en el que se encuentren, ya que, por lo general este es un animal alegre, pero si está en un lugar que no es de su agrado se vuelve reservada y poco comunicadora.

Pero esto no es todo, el conejo tiene mucho para dar, no por nada está dentro del horóscopo chino. Las personas cuyo año de nacimiento haya sido, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011, forman parte del horóscopo chino conejo y además, representan la fuerza del yin.

Los que nacen en el Año del Conejo reúnen extraordinarias cualidades humanas: son inteligentes, afables, discretos, previsores, atentos y benevolentes. Por eso, el signo del conejo es ampliamente aceptado por la gente. De carácter moderado e indulgente, amante de la paz y la concordia, el conejo odia la guerra y la violencia. Le gusta la vida tranquila, la ternura y la armonía. Se esfuerza por llevarse bien con los demás y casi siempre lo consigue por sus virtudes humanas. Su gran clarividencia y su desenvoltura ante situaciones delicadas lo convierten en un excelente diplomático y mediador.

Intenta crear tu propio negocio. Es el inicio de un nuevo proyecto, un ascenso o un nuevo negocio. Mientras que en el 2019 el amor no estuvo a favor, el año de la rata 2020, es un año para encontrar un compañero ideal. Es probable que antes conociera personas interesantes, pero estas relaciones no llegaran a buen término. Si puedes paga un gimnasio pues debes hacer suficientes ejercicios físicos para mantenerse en forma. El 2020 será un año con tendencia a la obesidad y la alimentación no equilibrada.

Recuerda que el conejo es un animal que busca las mejores vitaminas y minerales en aquello que consume y lo hace para mantenerse totalmente equilibrado. La mala suerte ha seguido a los del signo conejo los últimos años. 2020 es un año de cambios positivos por la nueva década y la renovación energética.

EL DRAGÓN (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Los dragones asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. A lo largo de la vida enfrentamos muchas situaciones dolorosas que nos desmotivan, pero las personas con un alto nivel de resiliencia son capaces de ver más allá de esos momentos y no desfallecen. Estas personas asumen las crisis como una oportunidad para generar un cambio, para aprender y crecer. Saben que esos momentos no serán eternos y que su futuro dependerá de la manera en que reaccionen. Cuando se enfrentan a una adversidad se preguntan: ¿qué puedo aprender yo de esto.

Símbolo del Emperador en China, el dragón es imaginativo, magnánimo, emprendedor, afortunado y poderoso. Está lleno de fuerza y vitalidad. Es un verdadero acumulador de energía y si le enojas, se enfurecerá de tal manera que perderá los estribos. Será difícil calmarle, pues no cree ni a nadie ni en nadie. Suelen dar buenos consejos y son afortunados tanto en el dinero como en el amor. Son muy sentimentales y se enamoran locamente. Compatibles con el tigre, el gallo, el caballo, la oveja y el conejo.

En el año de la rata 2020, es momento de mantener y fortalecer las relaciones personales que mantienes con familiares, amigos y parejas. Hacen parte fundamental de las relaciones, no olvides que existan y recuerda que dependen de tu presencia para estar tranquilos.

Los dragones han mantenido una racha favorable en los trabajo los últimos años. En este 2020 seguirá, sin embargo, es un año para emprendedores y aventureros. Es momento de hacer realidad las ideas y fortalecer los sueños. Saca la gorra de empleado y cámbiala por la de emprendedor.

Al igual que el trabajo, las ganancias llegaran siempre que los dragones tomen en serio sus habilidades. Si dudas de sus capacidades, no debe iniciar nada nuevo en este 2020 debido a que sus energías no estarán alineadas con la propuesta del año de la rata.

Salud: Los dragones gozan de una salud envidiable, sin embardo, debe cuidarse de los alimentos que consumen a diario. Para las personas mayores de 50 años, trate de mantener una dieta equilibrada, ya que los niveles de azúcar estarán altos este año.

Consejo: Es momento de evaluar las oportunidades presentadas. Recuerde volver a sentir el amor de su familia y mejorar la relación con los mismos, estos alimentasen considerablemente su alma.

​El Dragón transformará su vida amorosa, dejando atrás las relaciones tóxicas y abriendo paso para un nuevo amor que te devolverá la ilusión. Involucre a su pareja y a su familia en sus proyectos de trabajo, no los deje por fuera recuerde que necesitará mucho esfuerzo para lograrlo. Si tienes pareja, este 2019 es perfecto para que te cases y formar tu familia.

LA SERPIENTE (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Practicas la conciencia plena. Aún sin ser conscientes de esta práctica milenaria, las personas resilientes tienen el hábito de estar plenamente presentes, de vivir en el aquí y ahora y de tienen una gran capacidad de aceptación. Para estas personas el pasado forma parte del ayer y no es una fuente de culpabilidad y zozobra mientras que el futuro no les aturde con su cuota de incertidumbre y preocupaciones. Son capaces de aceptar las experiencias tal y como se presentan e intentan sacarles el mayor provecho. Disfrutan de los pequeños detalles y no han perdido su capacidad para asombrarse ante la vida.ersonas Serpientes son astutas, saben lo que quieren y cómo conseguirlo.

Su conversación es elegante y fluida. Son intensos y prudentes a la vez. Son celosas y posesivas con su familia pero leales. Les gusta mimar a sus amigos y esperan de ellos una actitud recíproca. Si se sienten desdeñados o fracasan en sus tentativas, pueden estar enfadados durante horas, aunque son buenas para mantener la calma y parecer tranquilas en situaciones difíciles.

Amor: Es un año para encontrar nuevas experiencias y relaciones. Sin embargo, no debe ser objetivo o creer que ha encontrado el amor de su vida, pues puede ser todo un engaño. Maneje con cautela las relaciones de pareja.

Trabajo: Aparecerán nuevas oportunidades laborales, pero van a requerir toda su atención. Si las toma con mucha prudencia, responsabilidad y trabajo duro, encontrara grandes recompensas e incluso sorprenderá a las personas que lo rodean.

No es un año de ascensos, pero es un año de perseverancia, trabajo duro y honestidad, que terminaran apremiándole con ganancias altas de dinero.

Dinero: Un año para administrarlo adecuadamente. Invierta la mayor parte de su dinero en oportunidades y negocios seguros, alejándose de capitales de riesgo y fondos de alto riesgo de inversión.

Siempre que mantenga una dieta adecuada, no se preocupe por enfermedades graves, ya que no es un año para preocupaciones de salud. Sin embargo, ante cualquier eventualidad acuda al médico inmediatamente.

Es un año llamado prudencia para los de signo serpiente. Aproveche para realizar estudios, terminar su formación académica y esforzarse por ampliar sus conocimientos en cuanto a relaciones sociales.

​Deberá ajustar su estrategia profesional, pues corre el riesgo de perder su progreso, pues dentro de su trabajo podría surgir cierta incertidumbre que empañe sus logros anteriores.Los problemas administrativos y contables podrían obstaculizar su desarrollo profesional. Debe enfocarse en sus proyectos y trabajar en equipo.

​Deberá cuidar su condición física durante todo el año, sobre todo vigilar su adecuado descanso para no caer en fatiga crónica que lo lleve a tomar malas decisiones.

​Durante el 2019, la Serpiente tendrá varios episodios de confrontación sentimental, pues sus celos estarán incontrolables. Podría sentirse frustrado pues su pareja no logrará interpretar su estado de ánimo de la forma correcta lo que podría complicar su relación. Peligro de infidelidad, cuidado.

EL CABALLO (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Verán la vida con mas objetividad, pero siempre a través de un prisma optimista. Los «caballos» resilientes son muy objetivas, saben cuáles son sus potencialidades, los recursos que tienen a su alcance y sus metas, pero eso no implica que no sean optimistas. Al ser conscientes de que nada es completamente positivo ni negativo, se esfuerzan por centrarse en los aspectos positivos y disfrutan de los retos. Quienes pertenecen a este signo desarrollan un optimismo realista, también llamado optimalismo, y están convencidas de que por muy oscura que se presente su jornada, el día siguiente puede ser mejor.

Populares, optimistas, llenos de alegría, aventureros, elocuentes, impacientes, emprendedores, entusiastas con la vida, grandes amantes y amigos. Su gran pasión es el dinero y los viajes. Les gusta conocer gente nueva, distintas culturas, hablar idiomas y son el alma de las fiestas. Su atractivo físico y su belleza hace que les sea fácil encontrar el amor: trampa en la que caen sin remedio.

En este 2020, el Caballo tendrá que tomar decisiones importantes, será el periodo ideal para planear la ruta que lo guiará a sus sueños y aspiraciones durante el próximo ciclo lunar de 12 años. Será un año lleno de prosperidad pues están cargados de energías positivas.

Manténe lo simple. Es un año para recargar energías espirituales y esto requiere una adecuada salud mental. No desperdicies estas energías en situaciones de estrés. NO vale la pena tener tantas tensiones.

Los caballos continúan en una racha positiva en cuanto al amor. Nuevas oportunidades llegan a su vida, mejores relaciones personales y sentimientos encontrados.

Espere grandes ascensos si demuestra su esfuerzo, espere mantenerse en el mismo lugar si se relaja en exceso. Los cambios en la carrera del signo caballo estarán indicados por sus propios esfuerzos.

No realice inversiones en proyectos que no conoce. Es un año para trabajar en su zona de seguridad, evite riesgos y antes de crear un nuevo negocio, capacítese adecuadamente para no cometer errores financieros.

Mientas que en el 2019 la salud no era el fuerte para el caballo, en este año presenta un ambiente favorable. Reactive sus ejercicios, realice una dieta balanceada, aproveche el tiempo de descanso para dormir plácidamente y consulte a su médico dos veces en el año.

LA CABRA (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Las cabras en el 2020 se rodean de personas que tienen una actitud positiva. Las personas que practican la resiliencia saben cultivar sus amistades, por lo que generalmente se rodean de personas que mantienen una actitud positiva ante la vida y evitan a aquellos que se comportan como vampiros emocionales. De esta forma, logran crear una sólida red de apoyo que les puede sostener en los momentos más difíciles. No sufritán por la soledad, pues la compañia llegará sola

La cabra es creativa, artística, positiva, elegante, femenina, afable, compasiva, llorona, sensible, soñadora, orgullosa y triste. No persiguen la riqueza material y prefieren vivir de sus ensoñaciones. Aman la familia, los niños, el hogar y estar en contacto con la naturaleza. Son muy trabajadoras, aunque no les gusta la presión ni de una fecha límite, ni de un jefe.

Serás ordenada y sociable y sólo debe evitar la dispersión, por lo que se sugiere que se enfoque en el trabajo y en sus afectos familiares

​Cosechas el fruto de tu trabajo de años, además, tendrás la oportunidad para comenzar a sembrar el éxito que tanto anhelas. Ganarás mucho dinero y con tu finura, deseràs invertirlo en cenas íntimas y elegantes o en paseos con tus seres queridos.

​Gozas de excelente salud, el 2020 será un año favorable para el amor. Si estás soltero, vivirás una historia de amor estable y duradero. Si tienes pareja, querrás intimidad y romanticismo, pues sientes que la pasión te quema.

La estabilidad emocional de los signos cabra es destacada sobre los demás. Continúa manteniendo el equilibrio entre amor – trabajo – salud, permitiéndo a cada uno ser parte de tu desarrollo personal.

Las mejoras laborales continúan encaminadas a mejorar su vida. Recuerda ser prudente al momento de tomar decisiones y guarda silencio si no conoces las respuesta. Esto ayudara a mantener un equilibrio emocional en su vida.

Dinero: Nuevas oportunidades para las cabras en el año de la rata 2020. Su prudencia le permite ser una persona confiable, aunque dudaran de usted por su tendencia a volverse terco en ciertas decisiones, aprenda a identificarlas y demuestre su serenidad.

Salud: Algunas enfermedades menores aparecerán durante el 2020, aunque no representan peligro de muerte, no debe confiar su salud a tratamientos caseros, trate de acudir a un médico.

Consejo: El equilibrio es la mayor cualidad del signo cabra. Convierta este equilibrio en algo positivo y busque estimular las rel

EL MONO (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Los simpáticos monos estarán sometidos a muchas tensiones emocionales. No intentan controlar las situaciones, sino sus emociones. Una de las principales fuentes de tensiones y estrés es el deseo de querer controlar todos los aspectos de nuestra vida. Por eso, cuando algo se nos escapa de entre las manos, nos sentimos culpables e inseguros. Sin embargo, las personas con capacidad de resiliencia saben que es imposible controlar todas las situaciones, han aprendido a lidiar con la incertidumbre y se sienten cómodos aunque no tengan el control. Se centran en cambiar sus emociones, cuando no pueden cambiar la realidad.

Animal más parecido al ser humano, es ingenioso, divertido, simpático, de mente rápida y despierta, comprador, persuasivo, sociable, capaces de resolver cualquier problema por difícil que sea con soltura. Sus relaciones amorosas y con los amigos suelen ser conflictivas, pues no soporta que no lo valoren. Gozan de buena salud, aunque sus excesos en las fiestas, alcohol y drogas podrían pasarle factura.

Las personas del signo Mono son privilegiadas en el tema del amor. Este año será de encuentros amorosos con distintas personas, permitiéndote escoger a la pareja que prefieras. Sin embargo, debes mantener los ojos abiertos, ya que algunos solo van a querer sexo contigo.

Este 2020 será de estabilidad laboral. Pocos cambios se perciben para las personas del signo mono, sin embargo, las preocupaciones estarán presentes incluso cuando no es necesario pensar demasiado en problemas que tienen una rápida solución.

Dinero: El optimismo de los monos compensara cualquier dificultad económica. Es un año lleno de provechos, sin cambios fuertes de dinero, pero una mejora en su estabilidad económica, sin complicaciones ni grandes deudas.

: En ocasiones hará falta una visita al médico para controlar las posibles dificultades de salud que pueden presentarse en el 2020. Trata de mantener una dieta saludable con muchos alimentos crudos.

Aproveche tu optimismo natural y tu voluntad fuerte, para desarrollar sus propósitos familiares y de educación.

El Mono será muy afortunado en este 2020 . Tendrá algunos altibajos que sabrá controlarlos y enfrentarlos con valentía para mantener sus energías positivas y todo salgo según lo tenga planeado. Puede pedir un buen aumento de sueldo y se lo darán.

Existirán cambios muy importantes, en especial si está dispuesto a consolidarse profesionalmente durante el año. Debe evitar la dispersión y enfocarse en una sola cosa, ya que està cargado de energías positivas que debe aprovechar.​Para el mono la salud será frágil si no atiende las señales de su cuerpo y acude al médico ante la menor alerta que le pueda dar. Demasiados saltos pueden afectar su frágil salud, mejor es caminar o montar bicicleta.

​El mono soltero tendrá la fortuna de vivir un año lleno de amor y emociones. Si tiene pareja, la estabilidad será la base de su relación y las pequeñas discusiones no acabarán con el amor. Tiempos de engendrar monitos.

EL GALLO (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Este 2020 los gallos Son flexibles ante los cambios. A pesar de que las personas resilientes tienen una autoimagen muy clara y saben perfectamente qué quieren lograr, también tienen la suficiente flexibilidad como para adaptar sus planes y cambiar sus metas cuando es necesario. Los gallos no se cierran al cambio y siempre están dispuestas a valorar diferentes alternativas, sin aferrarse obsesivamente a sus planes iniciales o a una única solución. Eso es una gran ventaja en tiempos tan confusos, donde todo cambia.

Atractivo y seductor, con talento y apreciado. Son meticulosos, eficientes, ordenados, buenos conversadores, observadores, egoístas, usureros, pragmáticos y muy familiares. En el amor son románticos, obstinados y luchan por el control de su pareja. Suelen destacar como relaciones públicas o como artistas. No prestan demasiada atención a su salud.

Es un año de mucho humor para los de signo Gallo. Será divertido y fantasioso Este amor servirá para atraer a nuevas personas a su vida, enamorarlas y que prefieran estar siempre con usted.

Además del humor, el 2020 será totalmente de suerte para los de signo Gallo. Con trabajo arduo y siempre manteniendo el positivismo, obtendrá un ascenso o una mejora salarial.

Aprovecha este nuevo año para mejorar sus ingresos. La suerte te acompañara en cualquier camino que tomse, sobre todo, si es para iniciar un negocio o emprendimiento.

Sin embargo, recuerde que el signo gallo suele ser amigo de todas las personas y esto puede suponer un problema para sus proyectos. No realice inversiones sin estar seguro, tampoco realice prestamos, ya que es un año para ser cautos en cuanto a prestamos se refiere.

Controla los niveles de estrés que maneja a diario. Los gallos no toleran las angustias. Aprovecha tu buen humor para bajarle la tensión a los problemas actuales. La única enfermedad persistente en el signo Gallo es el estrés y desde aquí se desencadenan otras enfermedades.

La estabilidad es la clave para el éxito. No se altere ante problemas pequeños y no pierda la paciencia cuando sean grandes. Inenta hacer felices a quienes lo rodean y preocúpese por mantener la paz a su alrededor.

Se recomienda invertir en el aprendizaje de nuevas habilidades para consolidar la posición profesional actual. Intente desarrollar un área complementaria, es decir un plan B laboral, sin dejar el principal

El gallo tiene que descansar, reposar, ir a la playa a ver las olas.​Deberá cuidarse de problemas respiratorios. Este es un año relevante en especial para los fumadores, pues les conviene dejar el cigarro.

​El Gallo tendrá nuevos objetivos en el amor. Logrará superar una relación pasada. Y una vez soltero, reforzará su poder de seducción si se logra escuchar a sí mismo y dejar de reprimir sus deseos profundos. Buen tiempo para iniciar una relación y sobre todo no olvide atender a su familia que lo ama.

EL PERRO (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El horóscopo chino está conformado por 12 animales, dentro de los cuales se encuentra el perro, ocupando el puesto número 11. Las personas pertenecientes al horóscopo chino perro son aquellas cuyo año de nacimiento hayan sido entre, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, y 2030.

El perro es conocido como un animal leal, por algo nos referimos a él como, “el mejor amigo del hombre”. Dentro del zodiaco chino, el perro es el animal más amistoso, siempre está rodeado de amigos, por su forma de ser tan peculiar, además es el único animal del ciclo chino que cuenta con un sentido del humor agradable.

Todas las personas nacidas en el año del perro son inteligentes, encantadores, son excitantes, y amorosas. A las personas perro, les gusta el orden, esto podría ser un factor positivo o negativo dependiendo del ambiente donde se encuentren. Los perros son generosos, demuestran su amabilidad con otros animales, son amantes de lo justo y lo correcto, saben aprovechar las oportunidades que les da el universo. Pero esto no es todo, los perros tienen para ofrecer más, ¡mucho más!

Los perros son animales llenos de vida, alegres, juguetones, adorables, y esa forma de ser las comparten las personas nacidas dentro del horóscopo chino perro. Son encantadores, y aunque no sean peleadores lo mejor será no alterarlos. Algo muy importante que debes saber es que, a los perros no les gusta perder, son sinceros y directos, a veces demasiado, lo que podría alejar o por el contrario, acercar a más personas que sean igual de confiables y sinceras que él.

La personalidad del perro

El perro no lo dudara dos veces para ayudar a alguien, y mucho menos si ese “alguien” pertenece a su círculo de amistad. No todos logran ganarse la confianza de un perro, son muy observadores, así que, antes de llamar a alguien “amigo” estarán atentos a todos los movimientos que haga esa persona, incluyendo su forma de expresarse de los demás. Son muy comunicativos ¡les encanta hablar, y hablar! Las personas nacidas en el horóscopo chino perro, son neutrales y un poco básicas, pero esto no significa que no sean amorosos, de hecho, son los más románticos de todo el zodiaco chino.

Cuando una persona perro está enamorada se entrega por completo. Sin duda este es un animal muy generoso. Estas personas no son materialistas. Saben devolver lo que se les ha prestado, son responsables y cuidadosas. Pueden ser un poco estrictos, de hecho esto se observa con más firmeza en el ámbito familiar. Todo aquel que cuente con la amistad de una persona perro, debe sentirse privilegiado.

Aunque a primera vista se observe a un ser amigable, y carismático, estos en realidad son reservados, para demostrar sus sentimientos deben estar muy seguros de que están al lado de la persona “ideal”, pero no todo es tan bueno, el perro es un poco desconfiado y más con la pareja, cuando esta sale, la imaginación del perro vuela, su inseguridad se apodera de él, a pesar de que su pareja le demuestre fidelidad.

Les gusta el trabajo duro, odian pedir migajas, se merecen todo lo que tienen, saben trabajar en equipo, de hecho, un ambiente de trabajo es más agradable con una persona perro. Son respetuosos, y aunque no quieran, siempre resaltaran entre los demás. Pueden convertirse en excelentes jefes, y si algo les molesta harán posible por impedir los malos tratos, y solucionar el problema “conversando”

Temperamento del perro

Es difícil hacer enojar a una persona perro, pero la paciencia de este animal tiene un límite. Los perros pueden ser un poco tercos, les gusta que las cosas se hagan como ellos quieren. Se toman el tema del orden muy en serio. Cuando a un perro le cae mal alguien, aunque este haga lo imposible no lograra que el perro sienta interés por él.

Estos animales prestan mucha atención a la primera impresión que les causa una persona, si esta les resulta interesante harán hasta lo imposible por acercarse a ellas, pero si por el contrario, no sienten interés alguno, su objetivo será alejarse de ella.

Cuando un perro quiere ser odioso con alguien lo hará sin mucho esfuerzo, así como pueden ser seres adorables, pueden convertirse en una piedra en el zapato para cualquier persona. Por ello, si quieres ser amigo de una persona perro, lo ideal será que, no demuestres ser “alguien más” porque odian las mentiras, además, deberás cuidar muy bien tus palabras, ya que estas personas están al tanto de todo lo que ocurre a su alrededor.

Algo que se debe tener en claro, es que estos animales suelen cambiar constantemente de humor, así que no te extrañes cuando observes al perro feliz y en menos de 5 minutos su actitud cambie completamente. De hecho, esto suele ocurrir comúnmente cuando esta con la pareja, aunque las cosas marchen bien, hasta un pequeño acto negativo ¡el más mínimo! Por parte de la pareja, podría arruinar por completo la actitud del perro, o esta puede cambiar, así ¡sin más!

Todos sabemos que las personas perros, no son precisamente imanes de la buena suerte, sin embargo esa suerte puede cambiar para bien o para mal, dependiendo de los accesorios, días e incluso de las direcciones que tomen.

Para que las personas dentro del horóscopo chino perro tengan buena suerte, deben usar, prendas y/o accesorios de color, verde, violeta y rojo. Los números de la suerte del perro son 3, 4 y 9, y sus combinados, ya sean en cifras de dos y tres dígitos, como el 49, el 94, el 493 y así sucesivamente.

Los días de la suerte de los perros son, el numero 7 y el 18 de cada mes lunar, de igual manera, los meses de la suerte son, el numero 6, el numero 10 y el mes numero 11. Si eres una “persona perro” y te gustan las flores, las mejores para atraer la buena suerte son, las orquídeas y las rosas. Aunque no lo creas, la dirección tiene mucho que ver, debes hacer lo posible por elegir rutas en dirección al sur, al este y al nordeste.

Cosas que las perros debería evitar

Así como hay cosas que pueden darles buena suerte a los perros, también existen algunas que, pueden alejarla completamente, como es el caso de colores como, el blanco y el azul.

También hay números que dan mala suerte como el 1, el 6 y el 7, de igual manera, los combinados, ya sean de dos o tres cifras. Los meses de mala suerte para los perros son el número 5 y el 8, de igual manera es de mala suerte para un perro ir en dirección al sureste.

¿Cómo evita la mala suerte un perro?

Dentro de la cultura china se cree que el color rojo representa felicidad, prosperidad, y mucho éxito. Los perros tienen la fortuna de que, este color se encuentra dentro de aquellos que les dan buena suerte. Así que, si eres un perro, no dudes en utilizar prendas y/o accesorios de color rojo.

Algo más que los perros pueden usar para evitar la mala suerte, es utilizar los poderes de Tai Sui a su favor, y para ello deben tomar todas las cosas que dan mala suerte, y usarlas como amuletos, pero esto solo debe ser usado solo durante el año de nacimiento, y especialmente en los días que “dan buena suerte” ya que en ellos la mala suerte estará por doquier.

El perro es un animal que no tiene secretos, es transparente, y gracias a su manera de ser tan honesta, puede convertirse en un excelente oficial de policía, pueden ser buenos consejeros, profesores, y juez.

La idea de siempre hacer las cosas bien, los perros la tienen muy presente, no pueden dejar pasar ni el más mínimo error. Pero además de eso, muchos pueden tener bajo la manga una excelente carta, y es “convertirse en excelentes cocineros” ¡sí! los perros, si se lo proponen, pueden demostrar su talento culinario. Su forma de ver la vida tan dinámica, lo expresan en cada platillo que logran preparar.

El perro puede ser un animal o muy querido o muy odiado entre los demás. Para conocer la compatibilidad del perro con otros animales es necesario conocer a fondo sus características. Este animal puede llevarse muy bien con animales como el conejo, y puede llevarse muy mal con animales como el dragón.

El perro con el buey, la serpiente, el caballo y otro perro, puede llevarse bien, pero aunque lo intenten no podrán lograr más. En el caso de animales como el Buey, la compatibilidad en realidad es casi nula, su forma de ver la vida es completamente distinta, tal vez solo coincidan en pocas cosas ¡muy pocas!

Lo mismo ocurre con la serpiente, el caballo, y otro perro, aunque en un principio la relación puede aparentar compatibilidad esta en realidad solo es una nube de humo, poco a poco cada uno demostrara su verdadera faceta.

El perro, solo puede ser compatible con el conejo. Ambos animales son respetuosos, comparten los mismos intereses, se protegen el uno al otro, y si se lo proponen pueden lograr grandes cosas juntas.

Así como hay animales con los que el perro se lleve bien, también hay otros con los que no es nada compatible, como es el caso del dragón, la cabra y el gallo. El perro con cualquiera de estos animales tendrá muchas discusiones, las peleas serán constantes, son opuestos desde donde los miren.

La tensión se notara aun más en el ambiente de trabajo. Aunque intenten llevarse bien no lo lograran. Y nada que hablar de una situación amorosa, no logarán estar juntos por mucho tiempo, incluso, pueden terminar antes de cumplir el primer mes.

Es necesario que eviten cualquier tipo de problemas, por muy insignificante que estos sean, durante su año de nacimiento todo puede empeorar y saldrán muy perjudicados. Los perros en su año deben ser los más generosos, ya que si actúan mal, sus acciones harán un “efecto espejo” y regresaran a ellos.Los perros cuando se lo proponen pueden lastimar a otros animales, y durante su año deben evitar en lo posible hacer este tipo de cosas, deben ayudar sin mirar a quien y, de igual manera, evitar caer en vicios como el del alcohol ya que no será nada fácil para ellos salir de esa burbuja.

Los perros pueden tener días de mala suerte, pero sin duda durante su año de nacimiento estas serán aun más fuertes. Si eres una persona perro y estas a punto de concretar alguna venta o iniciar un negocio, échale un vistazo al calendario chino, si te encuentras en tu año de nacimiento deberás desistir de todos tus proyectos, ya que podrías perderlo todo, y aunque seas bueno para las finanzas, recobrar lo perdido no será tan fácil, ¡es mejor prevenir!

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de un perro?

El perro es un animal honesto, lleno de vida, perseverante, respetuoso, y justo. A los perros les gusta “ganarse la vida” y aunque en ocasiones no les vaya muy bien, jamás cometerán actos delictivos aunque estén al borde del abismo.

Estos animales no derrochan el dinero, tiene siempre presente las cosas que realmente son importantes, y solo en ella son capaces de gastar hasta el último centavo, pero siempre con la fuerte idea de hacer que todo mejore, incluyendo su situación económica. Las personas dentro del horóscopo chino perro, pueden trabajar en grupo o independiente sin ningún problema.

Sin embargo, aunque el perro demuestre una de sus mejores corazas, en el fondo puede haber un ser agotado, que no quiere dar más. El perro a veces se exige tanto a si mismo que, cuando no logra lo que se propone puede caer en depresión, y aunque no quiera, suele arrastrar a otros con él.

Por lo general, suelen estar a la defensiva, esta actitud es muy común cuando se encuentran en situaciones que no pueden controlar. Cuando una persona perro se enoja, puede recurrir a los golpes, olvida sus valores y puede herir verbalmente a otros, sin pensar en sus palabras.

¿Qué es lo mejor que puede hacer un perro para triunfar?

Ya sabemos que la buena suerte no siempre acompaña a animales como el perro, sin embargo además de, usar prendas de colores específicos, hay otros factores que puedes seguir para triunfar, y estos son:

Los perros no suelen enfermarse con frecuencia, pero esto no quiere decir que dejen a un lado su salud. Aunque sean resistentes por hacer mucho ejercicio, no deben descuidarse ya que, una ligera gripa puede debilitarlos por completo, las cosas no les salen bien, y ¡ya conocemos como actúa un perro cuando las cosas no resultan como él quiere! Aunque se crean capaces de hacer todo lo que se proponen, deben descansar, mucho trabajo puede aturdirlos. Lo mejor será idear una rutina de ejercicios, ¡no muy fuerte! Una que en realidad les ayude a despejar un poco la mente.

A pesar de que les vaya bien, suelen ahogarse en un vaso con agua con problemas diminutos. El perro en ocasiones tiende a ser víctima de sus pensamientos negativos, se crea límites que para él son imposibles de superar. Creen que pueden hacer todo sin ayuda de los demás y aunque en ocasiones esto es cierto, en ocasiones necesitaran el apoyo de alguien para sentirse con fuerza y continuar.

Por ello, para triunfar en el ambiente laboral el perro debe a prender a ser un poco más tolerante con sus compañeros de trabajo, ser más colaborador, dale una oportunidad a tu equipo de trabajo. Deja de ver solo el lado negativo a las cosas y dale un pequeño voto de confianza a los nuevos proyectos.

Las relaciones

En el caso de los amigos, estos animales suelen estar siempre rodeados por ellos, pero no todo es tan fácil, el perro antes de añadir a una persona a su círculo de amistad la analiza a fondo y esto aunque la mayoría de las veces les funciona puede alejar a muchos de ellos. Los perros no deben conformarse con solo “tener amigos” y ya, deben asegurarse que sus amigos sean los indicados, que puedan contar con ellos en los malos y buenos momentos.

El perro puede ser amigo de todos, pero no todos pueden ser amigos de un perro. Aunque estos animales prefieren alejarse cuando notan que hacen daño o que su presencia incomoda, en ocasiones es necesario demostrar un poco su dureza, para así no ser víctima de otros animales.

En el tema sentimental estos animales no se enamoran con facilidad, pero cuando lo hacen se centrar firmemente en su pareja. Para triunfar en el amor, los perros deben intentar dar todo por la persona que quiere, aunque sientan que esta no pone de su parte, deben seguir, ya que todo lo bueno que hagan el universo se encargara de traerlo de vuelta y con mejores resultados.

Si eres un perro, es normal que seas victima de momentos buenos y no tan buenos en el amor, pero ¡no te preocupes! Sabrás como salir de esas situaciones no muy favorecedoras sigue intentando y no decaigas. Si, tú, perro, crees firmemente que tu felicidad esta con una persona, no desistas hasta que logren estar juntos, y cuando lo estén haz todo lo que esté en tus manos para que esa persona se siente feliz de estar a tu lado.

Triunfará la perseverancia y la tenacidad del perro. Son tenaces en sus propósitos. El hecho de que los resilientes sean flexibles no implica que renuncien a sus metas, al contrario, si algo las distingue es su perseverancia y su capacidad de lucha. La diferencia estriba en que no luchan contra molinos de viento, sino que aprovechan el sentido de la corriente y fluyen con ella. Estas personas tienen una motivación intrínseca que les ayuda a mantenerse firmes y luchar por lo que se proponen.

El perro es un ser dedicado al trabajo, honesto, confiable, diligente, con un gran sentido de la justicia y la lealtad. Cautiva a todos con su personalidad excitante, su buen humor y su gran capacidad para escuchar los problemas de los demás y dar buenos consejos. En el amor son fieles y leales, aunque muy celoso cuando su pareja no está en casa. Los nervios son su mayor problema de salud.

ro tendrá que relajarse y sacudirse de cargas que le imponen su familia, su trabajo y hasta los vecinos, para tomarse el tiempo necesario para llenarse de la paz y la serenidad . Es un ciclo ideal para centrarse en reuniones y celebraciones que lo hacen feliz. Cosechará los frutos de su trabajo

​Este año es esencial para adquirir nuevos conocimientos y ampliar tus habilidades profesionales y hacerse más interesante para sus colegas o socios. Debe actualizar sus conocimientos sobre todo en el área de informática para manejar las redes sociales y el internet, pues sin eso, estará en dificultades.

​Este año deberá prestarle más atención a su sistema linfático y cardiovascular. Debe hacerse un buen chequeo médico, para disfrutar más de la vida. Ir al médico con su pareja o algún familiar le resultará provechoso.

Si está soltero, este año podría encontrar a su pareja ideal con la que consiga su felicidad matrimonial, siempre y cuando acepte la necesidad de liberar su mente a través de actividades recreativas y de relajación en las que logrará atraer pretendientes con su discreto encanto.

Cada año favorece en el amor al signo perro, aunque en este 2020 deberá ser prudente, sus relaciones siguen mejorando, sobre todo si se encuentra soltero. Las mujeres del signo Perro son las mayores beneficiadas este año mostrando un increíble cambio en sus relaciones. Es momento de hacer cambios en su trabajo. Trabaje fuertemente y será promovido pronto, si no es apreciado, recibirá una nueva oferta laboral y dependerá de ti elegir seguir el nuevo camino o quedarse atrás. Dinero: Para aquellas personas que realizan esfuerzos extras por obtener dinero, este año será recompensado. Mantenga la calma, no realice viajes hasta estar seguro de que no necesita ese dinero. Salud: Alteraciones de salud durante el año de la rata. Conserve la calma, no se altere ante cualquier enfermedad y busque ayuda médica. El estrés es enemigo para evitar, por lo tanto, use colores verdes, rojos y purpuras, esto ayudara a reducir el cansancio en usted. No altere su vida por cambios sustanciales. El trabajo fuerte siempre es recompensado y es un año para aportar más a su carrera profesional. Dedicarle tiempo a la familia ayudara a que su corazón no se sienta cansado. Pida un consejo cuando lo necesite, pero tómelo como experiencia y no como verdad absoluta.

El Ja balí o cerdo

Los cerditos están agotados, estuvieron todo el ciclo pasado lompiando la casa los documentos y los malos h{abitos, pero afrontan la adversidad con humor. Una de las características esenciales de las personas resilientes es su sentido del humor, son capaces de reírse de la adversidad y sacar una broma de sus desdichas. La risa es su mejor aliada porque les ayuda a mantenerse optimistas y, sobre todo, les permite enfocarse en los aspectos positivos de las situaciones.

Las personas nacidas bajo este signo son consideradas nobles, abiertas y sociables. También son detallistas, exigentes y en ocasiones algo pasivas. Se caracterizan por su honestidad, hasta el punto de rozar la ingenuidad. Los cerdos pueden ser muy crédulos, siendo presa fácil de charlatanes y timadores.

Son personas tan cálidas como leales a sus afectos y sumamente luchadoras, que gustan de gozar de cada día como si fuese el último. Grandes amigos, rectos y divertidos, también algo ansiosos. Tienen su lado hostil y posesivo. Voraces en los placeres, tanto sexuales como gastronómicos, son además elegantes y muy seductores. Adoran la buena vida y se lucen al decorar y vestir, dedicando mucho tiempo al placer.

A pesar de que les gusta disfrutar de la vida, los Cerdos son muy trabajadores, excelente amigos y los organizadores de la comunidad por naturaleza. Aunque pueden convertirse en mártires haciendo todo lo posible por ayudar a otros.

Pueden tener éxito en cualquier área que deseen, pero a menudo no están dispuestos a engañar o jugar juegos políticos detrás de escena. Lo que ves en la superficie de un Cerdo, es lo que obtienes. Su profunda generosidad parece traerles buena fortuna no importa lo que hagan.

Son grandes artistas, se lucen en profesiones como las leyes y las ciencias económicas, la ciencia, todo lo que requiere esfuerzo intelectual y aplicación práctica

Todas las personas que se rodean del signo cerdo crecen espiritualmente, pero no sucede lo mismo cuando el signo cerdo busca un crecimiento espiritual. Es decir, el camino espiritual es más conflictivo, debe tomar sus propias decisiones y construya su historia.Trabajo: Después de años de atascarse económicamente, es momento para un ascenso importante. Sin embargo, si desea que su trabajo duro sea recompensado, intente crear su propio negocio. el 2020 que logre solucionar todos los aspectos de su vida para concentrarse en su nuevo propósito.

Buscan la ayuda de los demás y el apoyo social. Cuando las personas resilientes pasan por un suceso potencialmente traumático su primer objetivo es superarlo, para ello, son conscientes de la importancia del apoyo social y no dudan en buscar ayuda profesional cuando lo necesitan.

El Cerdo es un animal cuya energía fija es la del agua. Su energía opuesta es la tierra, pero aquí no habrá conflicto alguno sino cooperación por lo cual será un año fértil y tendrá muchas cosas positivas para las personas que nacieron bajo este signo chino.

La fertilidad viene con unas situaciones que debes de tener en cuenta como tu salud. Las enfermedades de carácter

Después del año del Cerdo en el 2019, grandes expectativas han quedado. En el amor encontraras estabilidad y un ambiente tranquilo familiar y de amistades. No olvide ser prudente, su pareja agradecerá cada vez que tome tiempo para pensar las cosas antes de actuar.

Algunas confrontaciones aparecerán este año. Es probable que necesites un poco de esfuerzo para solucionar algunos problemas laborables, pero no perderás tu trabajo. Debes esforzarte por conseguir la confianza de tus jefes.

El dinero siempre llega al signo Cerdo. Sin embargo, debe aprender a mantenerse aislado de las inversiones donde tenga poca experiencia. Conserve su dinero para inversiones de confianza.

El cerdo forma parte del horóscopo chino, este animal ocupa el último puesto. Lo que hace especial al cerdo, es su perseverancia. El cerdo no solo es inteligente sino además, generoso, responsable, y lo mejor de todo, es de trato fácil.

Horóscopo chino cerdoLas personas nacidas en el ciclo del cerdo en ocasiones pueden ser algo perezosas, pero cuando tienen algo en mente no habrá quien les haga cambiar de opinión. Cuando tiene el camino trazado, harán lo posible hasta llegar al final.

Los cerdos son animales independientes, no creen necesaria la ayuda de algún otro animal, sin embargo, si se les da una mano estos no la despreciaran y sabrán como agradecer.

Son los más generosos dentro del horóscopo chino, nunca dudaran en dar una mano amiga, y sus acciones le hacen bien a alguien más ¡no lo pensaran dos veces! Un cerdo no tiene malos pensamientos, en su mente todos son buenos, es por eso que resulta tan fácil engañarlos.

Para pertenecer al horóscopo chino cerdo, tu año de nacimiento debe estar comprendido entre: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, y así sucesivamente. El cerdo es un animal transparente. En caso de conocer a una persona cerdo, lo ideal será evaluar su personalidad y temperamento.El cerdo físicamente es débil, su verdadera fuerza está en su personalidad, es uno de los más bondadosos del horóscopo chino. Una persona cerdo es tranquila siempre y cuando no salga de su zona de confort.

Cuando a un cerdo se le mete algo en la cabeza no habrá nadie que logre hacer que cambie de opinión, lo intentara una y otra vez hasta lograrlo aunque resulte herido. Son muy responsables, siendo esto un punto a su favor en su ambiente laboral. A pesar de ser de trato fácil, al cerdo no le gusta estar rodeado de muchas personas, mientras menor sea la cantidad de personas a su alrededor más a gusto se sentirá.Las personas pertenecientes al zodiaco chino cerdo, son muy cuidadosas, siguen las leyes, les gusta lo correcto y que todo sea justo. No son amantes de la perfección pero, les gusta que todo salga bien. Una persona cerdo es valiente, sencilla y honesta.

Para dar consejos los cerdos son los mejores, gracias a la sencillez que los caracteriza pueden buscarle el lado bueno a las cosas de forma muy práctica. Al cerdo no le gusta hacer las cosas a medias, pero pueden existir factores que intervengan en su deseo de llevar a cabo algo.

En ocasiones, el cerdo puede ser un poco desordenado y no muy detallista lo que le resta puntos en cosas del amor. A las personas cerdos no les gustan los engaños, y cuando se sienten traicionados pierden el control de todo. Su generosidad le permite tener una gran cantidad de amigos aunque en ocasiones prefiera estar solo.

Los cerdos pueden ser animales muy calmados mientras no se sientan acorralados. Pueden recurrir a la fuerza, pero solo como última opción. Creen firmemente que los problemas se solucionan conversando. Siempre ven los problemas como un reto al que se le debe buscar solución de la forma más sencilla posible.

Sus actos son inocentes, es por eso que resulta tan fácil engañarlos. Sin embargo los otros animales del zodiaco chino deben pensar muy bien antes de engañar a un cerdo, ya que este al sentirse traicionado elimina todo tipo de relación, y los demás estarían perdiendo a un gran amigo. No son rencorosos. Cuando dan por acabado algo o alguna situación, solo lo olvidan y continúan con su vida.

Dentro de la cultura china, el año de nacimiento de una animal solo es sinónimo de mala suerte y el cerdo no se escapa de ello. Se cree que, durante el año de nacimiento de uno de los animales que pertenece al zodiaco chino se está insultando a Tai Sui o mejor conocido como el, Dios de la Edad.

Es por ello que resulta tan importante conocer el año de nacimiento de tu animal, y en el caso de las personas cerdo, como estas pueden tener o no suerte en temas financieros, deben ser cuidadosos con las decisiones que tomen, incluso con la dirección y el color de la vestimenta y accesorios que utilicen.

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de un cerdo?

Las personas cuyo año de nacimiento las incluye dentro del horóscopo chino cerdo, son honestas y laboriosas. Les gusta el trabajo duro porque saben las recompensas que obtendrán luego.

Trabajan en equipo pero solo cuando observan que las personas a su alrededor comparten sus ideales. Por otro lado, pueden convertirse en seres ambiciosos, y en ocasiones su sinceridad los hace ver un poco arrogantes.

Son muy desorganizadas en cuanto a dinero se trata, es gusta derrocharlo por lo que, el tema del ahorro puede convertirse en un gran problema para ellos, sin embargo, intentan dominarlo.

Los cerdosdeben concentrarse en ellos, aunque quieran en su interior ayudar a todo aquel que le rodea, es momento de dedicarle un poco de tiempo a lo que verdaderamente te conviene.

Si eres una persona cerdo, no debes preocuparte, al menos ¡no demasiado! Aunque dedicarte a ahorrar no estaría nada mal, de igual manera, hay factores en lo que debes enfocarte más que en otros.

Enfócate en los nuevos proyectos

Debes estar atento a las cosas nuevas, no temas salir de tu zona de confort, en ocasiones eso es bueno. Aprovecha las oportunidades que te brindara el universo. Tu responsabilidad llamara la atención de muchos, de esta manera puedes ser parte de una excelente equipo de trabajo.

Si les prestas la debida atención a los negocios, lograras una gran fortuna. No te extrañes si llegan nuevas ofertas de empleo o la obtención de un nuevo cargo. Sin embargo no permitas que los proyectos se acumulen, termina uno y luego inicia otro, ya que de lo contrario podrías dejar todo a medias, y todos tus esfuerzos por intentar ser el mejor no habrán servido de nada.Las personas pertenecientes al horóscopo chino cerdo, con pareja pueden tener algunas dificultades pero ¡no te preocupes! Solo será un mal momento, que, si ambos ponen de su parte, saldrán de él muy rápido. Por otro lado, los amigos cerdos que se encuentran solteros, deben enfocarse en su familia. El cerdo por estar al pendiente de los negocios suelen hacer a un lado a la familia y alejar a sus amistades. Es necesario equilibrar ambas partes.

Si conoces a una persona especial, cuídala mucho, valórala, no tengas miedo de resultar herido, de los fracasos se aprende, estos te ayudaran a salir a delante y con el tiempo te convertirás en un mejor persona, en caso de ser tu quien no valoró la relación.

Los cerdos en ocasiones pueden ser algo dependientes, por ello es necesario que cuiden a sus parejas y más aún si esta les brinda el soporte que necesitan. Recuerda que, si tu pareja es feliz, también lo serás. Mientras más acciones buenas hagas el universo te compensará una y otra vez.

El mundo es muy cambiante, hay buena y mala suerte por doquier. El cerdo por su ingenuidad puede verse envuelto en situaciones no muy agradables. Es por ello que, deben valorar a las personas que se encuentren a su alrededor ¡claro! No todas tienen buenas intenciones, y será tu deber elegir a aquellas que en vez de agravar el problema te den una mano amiga y puedas solventarlo o salir de él. Los cerdos son muy nobles y aunque sean víctimas de un mal movimiento financiero las consecuencias no serán tan graves.

Las personas cerdos por estar al pendiente del trabajo hacen a un lado su salud. Los cerdos al dar lo mejor de sí para que todo salga bien, ya sea en el ambiente, laboral y/o sentimental son víctimas del estrés. A pesar de ser sencillas la vida de las personas cerdo es un constante estrés, lo que las vuelven un poco irritables.

Dentro del zodiaco chino, el cerdo es el animal más propenso a sufrir de problemas estomacales. Es necesario que cuides tu salud. En ocasiones a los cerdos un pequeño dolor los debilita por completo, afectado así su rendimiento en el trabajo.

No permitas que el trabajo te consuma, debes comer sanamente y hacerlo a la hora que corresponda. El cerdo no solo debe cuidar su salud física sino también, mental. Es muy común que un cerdo se sienta triste, esto puede deberse a múltiples factores, y la idea de ver a otros felices justo en ese momento puede hacerlos sentir aun peor, ya que creerán que se están burlando de él.

A las personas dentro del horóscopo chino cerdo no les gusta estar solas, aunque su círculo de amistad no sea muy grande, siempre necesitaran tener una mano amiga cerca, que las haga sentir seguras. Mientras más solo se sienta un cerdo más graves serán sus problemas de salud, es uno de los animales más sensibles dentro del horóscopo chino.

AÑO DE LA RATA DE METAL BLANCO