La periodista del medio deportivo The Athletic, Katie Strang, ha informado la tarde de este sábado, sobre el proceso judicial que estaría enfrentando el ex grandeliga venezolano, Omar Vizquel, sobre su presunto acoso sexual contra un joven mientras formó parte de los Medias Blancas de Chicago en 2019.

Este hecho fue el detonante para que los Medias Blancas de Chicago rompieran relaciones con Vizquel en agosto de 2019, aclara el equipo en un comunicado.

Vizquel actualmente se encuentra buscando un puesto en el Salón de la Fama del mejor beisbol del mundo, por lo que esta demanda podría complicar aún más sus posibilidades de entrar a Cooperstown.

Omar Vizquel sued for sexual harassment by former Birmingham Barons batboy

— Katie Strang (@KatieJStrang) August 7, 2021