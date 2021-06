Marianela Rojas se acurruca en oración con sus compañeros migrantes, un lloroso respiro después de caminar penosamente por un tramo que fluye lentamente del Río Grande y casi colapsar en el césped del patio trasero de alguien, donde, segundos antes, pisó el suelo americano por primera vez, se lee en un artículo publicado por The Associated Press.

“No lo volveré a decir”, interrumpe un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, dando órdenes en español para que Rojas y una docena más se suban a una camioneta de detención inactiva. “Solo pasaportes y dinero en tus manos. Todo lo demás (aretes, cadenas, anillos, relojes) en tus mochilas. Sombreros y cordones de zapatos también “.

Es una escena frecuente al otro lado de la frontera entre Estados Unidos y México en un momento de creciente migración. Pero estos no son agricultores y trabajadores de bajos salarios de México o América Central, que constituyen la mayor parte de los que cruzan. Son banqueros, médicos e ingenieros de Venezuela, y están llegando en números récord mientras huyen de la agitación en el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo y el dolor inducido por la pandemia en Sudamérica.

Dos días después de que Rojas cruzara, salió de la detención y se apresuró a tomar un autobús fuera de la ciudad de Del Rio en Texas. Entre llamadas telefónicas a sus seres queridos que no sabían dónde estaba, la mujer de 54 años relató que huyó de las dificultades en Venezuela hace unos años, dejando un hogar remunerado y una carrera sólida como maestra de escuela primaria por una nueva vida. empezar en Ecuador.

Pero cuando el pequeño trabajo que encontró limpiando casas se secó, decidió desarraigarse nuevamente, esta vez sin sus hijos. “Se acabó, se acabó”, dijo en el teléfono recientemente, llorando cuando su nieto apareció sin camisa en la pantalla. “Todo era perfecto. No dejé de moverme ni por un segundo “.

El mes pasado, agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron a 7.484 venezolanos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, más que los 14 años para los que existen registros.

El sorprendente aumento ha generado comparaciones con la afluencia de cubanos a mediados de siglo que huían del régimen comunista de Fidel Castro. También es un presagio de un nuevo tipo de migración que ha tomado por sorpresa a la administración Biden: los refugiados pandémicos.

Muchos de los casi 17.306 venezolanos que han cruzado ilegalmente la frontera sur desde enero habían estado viviendo durante años en otros países de América del Sur, parte de un éxodo de casi 6 millones de venezolanos desde que Nicolás Maduro asumió el poder en 2013.

Si bien algunos son opositores al gobierno que temen el acoso y el encarcelamiento, la gran mayoría escapa de la devastación económica de larga duración marcada por apagones y escasez de alimentos y medicinas.

Migración ilegal en aumento

Los datos del gobierno de Estados Unidos muestran que el 42% de todas las familias encontradas a lo largo de la frontera en mayo provenían de lugares distintos a México, El Salvador, Guatemala y Honduras, los impulsores tradicionales de las tendencias migratorias. Eso se compara con solo el 8% durante el último aumento brusco de la migración en 2019. La Patrulla Fronteriza registró más de 180.000 encuentros en mayo, un máximo de dos décadas que incluye los repetidos intentos de los migrantes por cruzar.

En comparación con otros migrantes, los venezolanos obtienen ciertos privilegios, un reflejo de su posición financiera más sólida, niveles de educación superior y políticas estadounidenses que no han logrado expulsar a Maduro, pero que, sin embargo, hicieron que la deportación fuera casi imposible.

La gran mayoría ingresa a Estados Unidos cerca de Del Rio, una ciudad de 35.000 habitantes, y no intentan evadir la detención, sino que se entregan a los agentes de la Patrulla Fronteriza para solicitar asilo.

Como muchas de las docenas de venezolanos con las que The Associated Press habló este mes en Del Río, Lis Briceño, de 27 años, ya había emigrado una vez antes. Después de graduarse con un título en ingeniería petrolera, no pudo ser contratada en los campos petroleros cerca de su ciudad natal de Maracaibo sin declarar su lealtad al liderazgo socialista de Venezuela. Así que se mudó a Chile hace unos años y encontró trabajo en una empresa de tecnología.

Pero a medida que los disturbios antigubernamentales y la pandemia hundieron la economía de Chile, las ventas se desplomaron y su empresa cerró. Ella vendió lo que pudo – un refrigerador, un teléfono, su cama – para recaudar los $ 4,000 necesarios para su viaje a los Estados Unidos. Llenó una mochila y partió con un amuleto de bloqueo del corazón que recibió de un amigo para protegerse de los espíritus malignos.

“Siempre pensé que vendría aquí de vacaciones, para visitar los lugares que ves en las películas”, dijo Briceño. “¿Pero haciendo esto? Nunca.”

Mientras que los centroamericanos y otros pueden pasar meses caminando por la jungla, polizándose en trenes de carga y durmiendo en campamentos improvisados ​​dirigidos por cárteles en su camino hacia el norte, la mayoría de los venezolanos llegan a Estados Unidos en tan solo cuatro días.

“Este es un viaje para el que definitivamente están preparados desde un punto de vista financiero”, dijo Tiffany Burrow, quien dirige el refugio de la Coalición Humanitaria Fronteriza de Val Verde en Del Río, donde los migrantes pueden comer, limpiar y comprar boletos de autobús a Miami, Houston y otras ciudades con grandes comunidades venezolanas.

Primero vuelan a la Ciudad de México o Cancún, donde el número de visitantes extranjeros ha disminuido drásticamente, pero cerca de 45.000 venezolanos llegaron en los primeros cuatro meses de 2021. Los contrabandistas que se promocionan como “agencias de viajes” han aparecido en Facebook, alegando que ofrecen transporte sin problemas a Estados Unidos a cambio de unos 3.000 dólares.

“Estamos haciendo las cosas de la manera en que lo hacen aquí, debajo de la mesa”, dijo un traficante en un mensaje de voz que un migrante compartió con la AP. “Nunca estarás solo. Alguien siempre estará contigo “.

El elevado precio incluye una salida guiada desde Ciudad Acuña, donde la mayor parte de los venezolanos cruzan el Río Grande. La ciudad pobre a unos cientos de pasos húmedos de Del Río es atractiva tanto para los traficantes como para los migrantes con bolsillos más profundos porque se ha librado en gran medida de la violencia que se ve en otras partes de la frontera.

“Si eres un contrabandista en el negocio de mover un producto, porque así es como ven el dinero, las armas, las personas, las drogas y todo lo que mueven, como un producto, entonces quieres moverlo por el área más segura posible cobrando la precio”, dijo Austin L. Skero II, jefe del sector de Del Rio de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

El aumento en el cruce de migrantes es “puramente una táctica de desvío utilizada por los cárteles” para llevar a cabo el crimen, dijo Skero cuando un grupo de haitianos con niños pequeños emergió de un matorral de cañas de carrizo en la orilla del río.

Una vez en los EE. UU., Los venezolanos tienden a obtener mejores resultados que a otros grupos. En marzo, Biden otorgó el estatus de protección temporal a unos 320.000 venezolanos. La designación permite que las personas que vienen de países devastados por la guerra o los desastres trabajen legalmente en los EE. UU. Y brinda protección contra la deportación.

Si bien los recién llegados no califican, los venezolanos que solicitan asilo, como casi todos lo hacen, tienden a tener éxito, en parte porque el gobierno de Estados Unidos corrobora los informes de represión política. Solo el 26% de las solicitudes de asilo de venezolanos han sido denegadas este año, en comparación con una tasa de rechazo del 80% para los solicitantes de asilo de países más pobres y plagados de violencia en América Central, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.

“Puedo escribir sus solicitudes de asilo casi de memoria”, dijo Jodi Goodwin, abogada de inmigración en Harlingen, Texas, que ha representado a más de 100 venezolanos. “Estas son personas con educación superior que pueden abogar por sí mismas y contar su historia de una manera cronológica y limpia que los jueces están acostumbrados a pensar”.

Incluso los venezolanos que enfrentan la deportación tienen esperanzas. La administración Trump rompió relaciones diplomáticas con Maduro cuando reconoció a Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela en 2019. Los viajes aéreos están suspendidos, incluso los vuelos chárter, lo que hace que la remoción sea casi imposible.

Mientras los migrantes abandonan Del Río para volver a conectarse con sus seres queridos en los EE. UU., Confían en que, con sacrificio y trabajo duro, tendrán una oportunidad que se les negó en casa.

Briceño dijo que si se hubiera quedado en Venezuela, ganaría el equivalente a 50 dólares al mes, apenas lo suficiente para sobrevivir. “La verdad es”, dice, apresurándose para tomar un autobús a Houston, donde su novio consiguió un trabajo en la industria petrolera bien remunerado, “es mejor lavar inodoros aquí que ser ingeniero allá”.